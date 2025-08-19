⁠La esperanzadora frase de un jugador de Boca sobre el funcionamiento del equipo

El plantel de xeneize parece que renovó energías con la victoria por 3-0 ante Independiente Rivadavia en condición de visitante.

El mundo Boca mostró una sonrisa después de un largo período donde la victoria no llegaba y la racha negativa crecía quedando en la historia oscura de la institución. Pero la victoria 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza le dio una bocanada de aire que intentarán capitalizar y a partir de eso armar un camino para que esta vez la racha sea positiva.

Al parecer la victoria fue una inyección anímica para el equipo y lo ánimos no son los mismos a los vistos previo al encuentro. Marco Pellegrino , defensor central del equipo, expresó su postura en diálogo con radio Continental: "Veníamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados. Con Racing (empate 1-1 de local) hicimos un gran partido, el grupo estaba más unido que nunca y sabíamos que la única forma de salir adelante era teniendo un buen resultado. El domingo lo merecimos y se nos dio".

En continuación con su relato destacó el trabajo que están realizando y las mejoras que van notando puerta adentro: "Nos estamos ordenando bien tácticamente y con pelota estamos siendo más inteligentes . A veces la presión nos juega en contra y estamos más ansiosos. Nos estamos conociendo más y entendiendo mejor, sumado a la actitud que estamos teniendo nos sirve un montón".

Pelegrino Tras el mal debut de Boca, la frase de Marco Pellegrino que sorprendió a todos

Sumado a esto, el Pellegrino destacó la presencia de Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia: "Tenés a Lea, a Rodri que son jugadores de una jerarquía enorme. Con Miguel (Russo) y su cuerpo técnico nos llevamos muy bien"

"Paredes no solo por la pelota parada, lo tenés adelante, se la das y termina resolviendo. Te mete un pase de gol y tiene una claridad distinta a todos los jugadores del fútbol argentino. Es un placer tenerlo", sumó sobre el campeón del mundo con la Selección argentina.

En su relato también hizo referencia al jugador Alan Velasco que después de casi siete meses en el Boca anotó su primer tanto: "Alan es un chico muy joven que tiene mucha presión, lo compraron muy caro y es un desahogo el gol, se entrena y trabaja muy bien, todo le va a ir llegando, muy contento por él".

Pellegrino

Cavani enemistado con el gol

"Cavani tiene un momento complicado, difíciles, pero es una racha, son jugadores distintos que pasan por rachas así, hay que seguir trabajando, entrenando, es un profesional de otro nivel, de pocos que he visto, hay que estar con él confiando y así va a salir adelante", dijo el defensor que se ganó un lugar protagónico en el equipo.

El apoyo de los hinchas de Boca

"Lo del hincha de Boca es una locura. Desde que me tocó llegar, estaban todos en Miami siguiéndonos. En todos lados siempre hay uno con la de Boca. Te dan ganas de jugar, te motiva más toda la gente ahí alentando, es muy lindo, jugar con la de Boca en cancha de Boca es distinto, jugás con la responsabilidad de dejarle algo a la gente, nunca sentí algo igual. La Bombonera se mueve de verdad", contó para cerrar la entrevista.