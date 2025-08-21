Claudio Echeverri fue presentado en el Bayer Leverkusen: qué número utilizará

Claudio Echeverri , una de las grandes joyas de los últimos tiempos del fútbol argentino, jugará la temporada 2025/26 en Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania y fue presentado esta mañana por el club alemán que le brindó un amplio despliegue en sus redes sociales.

El mediapunta de 19 años surgido en River Plate llega en condición de préstamo por un año, sin opción de compra, en una operación cerrada entre el club alemán y Manchester City, dueño de su pase.

"El internacional sub-20 con Argentina fue traspasado en enero de 2024 desde River Plate al club inglés de primer nivel, que lo mantuvo cedido durante un año más en su club de origen en Buenos Aires. A comienzos de 2025 se concretó su incorporación definitiva al Manchester City, donde es considerado una gran promesa de futuro y está siendo preparado para ello", asegura el comunicado enviado a los medios por parte del club alemán.

Un Diablito anda suelto por Alemania #SomosBayer04 pic.twitter.com/zzbgiJ2bXN — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 21, 2025

"Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, es algo fantástico", aseguró el Diablito, en el comunicado oficial.

"Quiero sumar muchos minutos aquí y seguir creciendo como jugador semana a semana. Muchos jóvenes ya han dado el salto a la élite mundial en el Bayer Leverkusen. El próximo año quiero seguir ese camino y aportar mi parte para lograr grandes cosas con el Bayer 04", completó sus primeras declaraciones, el ex River.

La nueva dorsal del Diablito Echeverri

Sin dudas, una de las cuestiones más llamativas de la presentación oficial en su nuevo destino fue el número elegido para que utilice el Diablito Echeverri. En la Selección Argentina (sólo jugó en juveniles y acaba de recibir su primera citación a la Mayor) habitualmente utiliza la cotizada camiseta número 10, en el Manchester City le habían dado el dorsal número 30 y en River Plate hizo su corta y fulgurante campaña con el 19 "pintado" en la espalda.

La rompés hasta posando, che #SomosBayer04 pic.twitter.com/5Kznquj24m — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 21, 2025

Por eso llamó la atención que el Bayer Leverkusen haya decidido vestirlo al jugador argentino con el número 9. Es más, hasta el viernes 22 de agosto inclusive, el club lanzó una promoción: el estampado de Echeverri con el dorsal número 9 es gratis al comprar una camiseta en la tienda online del Bayer 04 o en el Mundo del Aficionado del Bayer 04. Los miembros del club ahorran 13,41 euros y los no miembros, 14,90 euros.

Claudio Echeverri, nacido en Resistencia, Chaco, el 2 de enero de 2006, surgió en las divisiones juveniles de River Plate y rápidamente llamó la atención por su talento y capacidad para desequilibrar en ataque. Su actuación con la Selección Argentina Sub-17, donde fue capitán y figura en el Mundial de la categoría, lo posicionó como una de las promesas más buscadas por los grandes clubes europeos.

En enero de 2024, Manchester City compró su ficha, aunque el volante creativo siguió vinculado a River por un tiempo. Ahora, el gigante de la Premier decidió cederlo al Leverkusen para que sume minutos en una liga competitiva como la Bundesliga.