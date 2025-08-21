Patricia Bullrich apuntó a Axel Kicillof por los incidentes en Avellaneda: "fue una tragedia"

La ministra de Seguridad consideró que "conviven con los barras y sus negocios". También nombró a Claudio Tapia como responsable.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , consideró que "lo de ayer en Independiente fue una tragedia" y responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof por los incidentes que dejaron varios heridos y un centenar de detenidos en el marco del partido por Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile .

A través de las redes, Bullrich indicó que " el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien".

Agregó que "conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden".

"Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean. El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente", enfatizó en el mensaje, que fue acompañado por el comunicado del ministerio de Seguridad.

Qué dice el comunicado del ministerio de Seguridad de Bullrich

El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo a Patricia Bullrich, responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por los incidentes de este miércoles entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, en un encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, la cartera de Seguridad aclaró que “frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, se dispusieron acciones inmediatas e iniciaron actuaciones para sancionar a los responsables”.

Además, se sostuvo que “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense y Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención. Además, la Policía recibió al orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.

Por otra parte, se subrayó que “esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA deciden, de manera conjunta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”.

Por último, el Ministerio de Seguridad destacó que “como contracara, las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades: la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente”.