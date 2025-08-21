El doloroso posteo del chileno Loyola sobre los incidentes en Independiente-Universidad de Chile

La violencia ganó la escena en el entretiempo de Independiente-Universidad de Chile, el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana que quedó trunco por los incidentes ocurridos con la barras de los dos clubes. El árbitro Gustavo Tejera no tuvo más remedio que suspender el encuentro cuando todavía quedaban 45 minutos.

Los jugadores quedaron preocupados por la situación, entre ellos los dos chiles que juegan en el Rojo. Uno de ellos es de los mejores volantes del continente, Felipe Loyola.

A "Pipe" se lo vio llamando a sus familiares que estaban en la platea para ver si estaban a resguardo durante los incidentes.

"Qué lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy, no puede tolerarse ese nivel de violencia, me siento destrozado. La seguridad policial no se donde estaba. Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es fútbol, el deporte no es violencia", publicó Loyola.

pipe loyola

El otro chileno del equipo es Pablo Galdames, quien también subió una historia a Instagram donde afirmó: "Hoy lo deportivo y el color de las camisetas, pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales. Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente. Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más".

pablo galdames

Las palabras de Loyola y Galdames cobran un peso especial por su doble condición de jugadores del equipo local y compatriotas de la hinchada visitante, y se suman a las críticas generalizadas por las graves fallas en el operativo que permitieron la escalada de violencia.