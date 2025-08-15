⁠El emotivo video que Alpine le dedicó a Colapinto e ilusionó a los fanáticos

La cuenta oficial de la escudería francesa en Instagram publicó un video que generó un sinfín de comentarios en apoyo al piloto de Fórmula 1.

La escudería Alpine le dio una caricia a Franco Colapinto en medio de la incertidumbre sobre su continuidad para el próximo año en la máxima categoría del automovilismo mundial, con un emotivo video publicado en las redes sociales realizado con filmaciones registradas durante su niñez y también durante su período como piloto en la máxima.

"Los sueños se cumplen. Sigamos soñando!" , escribió la cuenta oficial de la escudería francesa en su cuenta de Instagram con un compilado de momentos de Colapinto . Sin lugar a dudas una buena noticia para el joven piloto que aún está buscando los mejores rendimientos para consolidarse en la categoría y poder instalarse en la escudería de cara a la temporada 2026 en la que ya piensa el equipo.

Esta publicación fue motivo para que los fanáticos le hagan un pedido especial a la escudería a través de los comentarios: "Anuncien a Franco en 2026" , escribió un usuario mientras que otros expresaron: "Admin esto es lo más hermoso que has publicado hasta ahora" , "lo que costó y lo que va a seguir costando, pero bajar los brazos por los sueños nunca" , escriben en apoyo.

Colapinto-Video Alpine

La Fórmula 1 reveló los pilotos confirmados para la próxima temporada: qué pasará con Franco Colapinto

Franco Colapinto sabe que necesita más para consolidarse en la Fórmula 1. Eso incluye un elevamiento en el rendimiento propio del piloto pero con la vital ayuda de un mejoramiento en el monoplaza que prepara la escudería francesa Alpine, quien está teniendo un rendimiento cuestionado por los fanáticos del joven piloto. No solo ellos, sino que el jefe de la escudería Flavio Briatore mostró su descontento con el equipo tras los erros cometidos en el GP de Hungría.

Será un arduo trabajo para que las partes logren tener un rendimiento insoslayable que sea admirado por el mundo de la F1 y que el piloto empiece a reconstruir su imagen de piloto revelación. Sin embargo, ya con la confirmación de que no podrá ganar el título este año por una sumatoria de puntos -tampoco estaba en los objetivos cercanos de la escudería-, las miradas están puestas en el próximo año.

La escudería sabe que continuará siendo parte del calendario la temporada que viene por el contrato que mantiene con la organización, pero sin embargo las últimas chances de Colapinto serán en el cierre de esta temporada ya que se juega la continuidad para la próxima temporada. Al menos así lo dejó en evidencia la cuenta oficial de la categoría en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1954213079748894893&partner=&hide_thread=false Looking ahead...



Here's how the 2026 driver line-up looks at this stage of the season #F1 pic.twitter.com/oC54WEh28R — Formula 1 (@F1) August 9, 2025

Es que la F1 compartió un posteo en sus redes con los nombres confirmados para la próxima temporada: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) Alonso y Lance Stroll (Aston Martin), Olie Bearman y Esteban Ocon (Haas), Alex Albon y Carlos Sainz (Williams) y Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Lo llamativo es que no aparece Colapinto.

La categoría confirmó que en Alpine solo está asegurado el francés Pierre Gasly pero su compañero es una incógnita, lo que pone en riesgo el futuro del piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires. Por otra parte, tanto Mercedes Benz como Racing Bulls figura con los dos puestos vacante, lo que podría ser una posibilidad para Franco.