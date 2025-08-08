El crudo análisis de Flavio Briatore sobre el presente de Alpine, con Franco Colapinto en la mira

El jefe de equipo de la escudería francesa se lamentó por los flojos resultados cosechados, pero dejó un halo de esperanza pensando en la segunda parte de la temporada y 2026.

La primera parte del año estuvo lejos de ser la ideal para Alpine , la escudería de la Fórmula 1 que lo tiene como segundo piloto a Franco Colapinto : solamente pudo cosechar 20 unidades -todas ellas de la mano del francés Pierre Gasly- y demostró contar con los peores monoplaza del certamen. Por ello, todos los cañones están puestos en el 2026 , cuando habrá cambios drásticos en el Gran Circo en cuanto al diseño de los coches y sus respectivos motores.

En ese contexto, el jefe de equipo Flavio Briatore , principal artífice del arribo del oriundo de Pilar a la franquicia, admitió que están atravesando un momento complicado y auguró que el receso de verano europeo les permita recuperar algo de aire. Por otra parte, el reemplazante de Oliver Oakes dejó en claro que las exigencias se renovarán de cara al Gran Premio de Países Bajos , que ya está apuntado en el calendario como fecha clave a fin de mes.

"Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones", remarcó el empresario, quien supo patrocinar a pilotos estrella de la talla de Fernando Alonso y Michael Schumacher. En ese sentido, advirtió que espera mucho más tanto del corredor bonaerense como del propio Gasly, aunque también dejó un recado para el staff técnico: "Espero que todos vuelvan con mucha determinación y espíritu de lucha ".

Por supuesto, el ex director deportivo de Renault remarcó que espera un cambio real en el espíritu de un elenco diezmado, colista en la tabla de Constructores: "Ahora es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto". Algunas circunstancias, de todas formas, escapan a la tarea de los competidores: el argentino, por ejemplo, sufrió dos paradas en boxes de más de 7 segundos en la última jornada en Hungría, lo que le impidió tener una mejor performance.

Colapinto, ratificado hasta fin de año

Aún así, el representante albiceleste todavía no logró el rendimiento deseado en un monoposto repleto de dificultades, ya que todavía no pudo sumar unidades y es el único piloto en seguir en cero. En las últimas horas, tanto desde el entorno de Colapinto como de la escudería volvieron a ratificar su continuidad hasta el final de la campaña: no están para nada descontentos con sus actuaciones, pese a las limitaciones del vehículo, y no se descarta que le realicen un contrato multianual, con la intención de que haya Franco para rato.