Un equipo del Turismo Carretera le dio un consejo a Franco Colapinto y se burló de Alpine

El Pradecon Racing destacó su trabajo durante los cambios de neumáticos en el Desafío de las Estrellas y lanzó un risueño posteo en sus redes sociales.

El Turismo Carretera tuvo una emocionante final en el autódromo de San Juan con el Desafío de las Estrellas que requiere de algunas normas particulares a diferencia del calendario habitual: un ingreso a boxes para la carga de combustible y un cambio de neumáticos obligatorio. Este último punto fue motivo de burla de un equipo argentino para la escudería de Fórmula 1 Alpine .

El Pradecon Racing filmó en primera persona el cambio de neumáticos para su piloto Otto Fritzler, que cerró su participación en el puesto 20 del TC , y luego el video fue compartido en sus redes sociales con un texto en forma de burla hacia la escudería francesa donde trabaja Franco Colapinto , en un contexto de broma . En el mismo se puede notar que los mecánicos del equipo tan solo tardaron aproximadamente cinco segundos en cambiar neumáticos, aunque cabe destacar que la categoría argentina solo exige el reemplazo de dos de los cuatro.

Ante este cronometraje, el equipo se hizo eco en las redes sociales de la actuación hecha por Alpine en el GP de Hungría donde la escudería tardó 11 y siete segundos en las respectivas paradas. Al recordar esta actuación el equipo escribió en su cuenta: " ¿Alguien sabe a dónde le mandamos el CV a Alpine? Franco Colapinto, cualquier cosa nos escribís al privado ", bromearon en la cuenta oficial de X (ex Twitter).

¿Alguien sabe a dónde le mandamos el CV a @AlpineF1Team? @FranColapinto cualquier cosa nos escribís al privado

Prensa Pradecon Racing



Prensa Pradecon Racing pic.twitter.com/ud0MvYNO5m — Pradecon Racing (@Pradeconracing) August 9, 2025

Ante distintos comentarios que se opusieron a la publicación, la cuenta aclaró: "Va siempre con buena onda y humor ¡Siempre deseándoles lo mejor a Franco y al equipo!".

Vázquez dio el golpe y se quedó con el Desafío de las Estrellas del TC en San Juan

Martín Vázquez, a bordo del Dodge Challenger, consiguió un apretado triunfo en el Desafío de las Estrellas, llevado a cabo en el circuido de Villicum, en San Juan, en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera 2025.

Por su parte, Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) completaron el podio.

En el comienzo de la carrera, fue Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) quien se hizo con el liderato de la misma, seguido por Augusto Carinelli, al mando de un Ford Mustang, y el propio Vázquez.

No obstante, Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) había logrado convertirse en el puntero, justo antes de la apertura en boxes, gracias a la lucha entre Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Mazzacane.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/1954609793236111779&partner=&hide_thread=false #TC | HASTA LAS LÁGRIMAS



Martín Vázquez no contuvo la emoción luego de haberse estrenado como ganador del Turismo Carretera en el "Desafío de las Estrellas" del TC en San Juan.



Su testimonio en Campeones una vez terminada la competencia.#TCenSanJuan pic.twitter.com/ePBODIR0v1 — Campeones (@Campeonesnet) August 10, 2025

En el giro 10 fueron a la primera detención Fontana, Carinelli, Aguirre, Ebarlín, Christian Ledesma, Juan Martín Trucco y Facundo Ardusso, entre otros. En la vuelta siguiente fueron Vázquez, Diego Azar, Julián Santero, Mariano Werner, Marcelo Agrelo, Matías Canapino y Josito Di Palma se metió en su garage. De esta manera, Alfonso Domenech pasó a liderar la carrera, seguido por Gastón Ferrante y Lautaro De la Iglesia.

Luego, Serrano y De la Iglesia cumplieron con la primera parada junto a Andrés Jakos, Marcos Landa, Jeremías Olmedo, Nicolás Impiombato y Santiago Mangoni, por lo que Fontana era el líder virtual de la carrera.

Sin embargo, un toque entre Diego De Carlo y Jerónimo Teti provocó la neutralización de la carrera y alteró las cosas en el Desafío de las Estrellas. En el relanzamiento, Canapino le ganó el duelo a Domenech y se colocó en la primera posición de la carrera.

Más adelante, Spataro se había convertido en el líder virtual de la carrera después de cumplir con los dos requisitos obligatorios, ubicado en el tercer puesto, tras la parada de varios automóviles para recargar combustible.

Con menos de 15 vueltas para la finalización del evento, Spataro mantenía una ventaja de 40 segundos respecto a Vázquez, Ebarlín y Trosset, quienes buscaban desesperadamente acercarse a la punta y luchar por un lugar en el podio.

A cinco giros del cierre, Spataro perdió terreno y la lucha por la victoria quedó marcada entre Vázquez, Ebarlín y Chapur. Allí, fue el pilarense quien consiguió la ventaja para festejar su primera victoria en el Turismo Carretera. Además, el cordobés finalizó como escolta y el nacido en Benito Juárez culminó tercero.

Luego concluyeron Aguirre, Santero, Todino, Matías Canapino, Juan Bautista De Benedictis, Trucco y Agrelo.

Con este resultado, Santero mantuvo el liderato en el campeonato con 251,5 puntos. En tanto, Agrelo y Lambiris son sus perseguidores con 233 y 216 unidades, respectivamente.

Otra carrera para el olvido de los regionales

Si bien De La Iglesia fue el mejor de los tres pilotos de la zona, terminó en un lejano puesto 30 con su Dodge Challenger. José Manuel Urcera (Ford Mustang), que todavía tiene ilusiones de pelear el campeonato, tuvo que abandonar apenas iniciada la carrera, mientras que Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro) apenas duró un par de vueltas más y tampoco pudo completar el trazado, finalizando 47 en la grilla.