Perdió todo: a un piloto de Turismo Carretera se le prendió fuego el auto mientras viajaba para debutar

En el viaje a El Calafate, donde se correrá la primera fecha de la temporada 2026, el camión que lo transportaba terminó incendiándose y provocó el daño total de la unidad.

La ilusión de comenzar el año con el pie derecho se esfumó para Nicolás Trosset luego de una trágica situación que le tocó atravesar cuando viajaba rumbo a El Calafate para disputar la primera fecha de Turismo Carretera 2026 . Luego de un 2025 donde había perdido protagonismo con un auto irregular, el piloto de Arrecifes llegó a esta temporada con una fuerte presentación del Ford Mustang y las ilusiones renovadas.

Sin embargo en el viaje, el camión donde trasladaban el auto de competición comenzó a arder en llamas y terminó generando un daño casi irreparable que lo privaría estar en la primera fecha de la temporada. Según trascendió el fuego habría iniciado en el eje trasero del camión, que se habría trabado decantando en un levantamiento de temperatura en la zona que terminó generando el fuego.

Más allá del daño material que cuesta una suma millonaria debido al alto costo que conlleva el armado de un auto de competición y, también, el valor del camión, destacaron que no hubieron personas afectadas por el fuego ni con daños.

Una triste noticia



El camión del equipo Savino Sport, que trasladaba el Ford Mustang de Nicolás Trosset, sufrió un incendio mientras se dirigía rumbo a El Calafate para la primera fecha del Turismo Carretera.#TurismoCarretera #Trosset pic.twitter.com/aEOvj7HuFf — Carburando (@CarburandoTV) February 10, 2026

Más tarde, el propio piloto se expresó en las redes sociales: “El que ama los fierros sabrá lo que se siente cuando es con esfuerzo y dedicación. Sin dudas es un día triste para mí, mi equipo y mi grupo de trabajo. Es una piedra más en el camino, pero le pondremos el pecho como bien apasionado del automovilismo y del TC”, escribió.

Luego, se expresó en un video: "Si hay algo que me llena en este momento es el cariño del automovilismo, de la familia del Turismo Carretera. Me cuesta hacer este video pero lo único que quiero decirle es gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo".

"El camión tuvo un desperfecto que llevó al incendio, pero desconozco al 100% porque el auto está viniendo para Buenos Aires y yo estoy en Arrecifes. Quiero sacar en claro es la solidaridad de toda la gente y decirles que no voy a hacer ninguna colecta, lo quiero aclarar. Vamos a hacer el intento junto a mi grupo de gente con sponsor, amigos, proveedores, ACTC y todos los equipos que me están mandando mensajes para tratar de volver a hacer pie y volver a las pistas en lo pronto. Sueño con volver lo antes posible", sumó en su declaración.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Niki Trosset (@nicolastrosset)

Miércoles para el olvido de Franco Colapinto en las pruebas con su Alpine

Franco Colapinto terminó último en el primer test en el Circuito Internacional de Baréin tras causar la primera bandera roja del día.

El argentino que conduce el Alpine, sufrió un problema en su monoplaza A526, en la curva ocho y se vio forzado a frenar por algunos minutos donde finalmente se quedó parado y lo tuvieron que llevar a boxes aunque pudo regresar a pista.

Away we go for 2026 #F1Testing @FranColapinto kicks off today's running. pic.twitter.com/sMgY41PdGg — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026

El primer test del día en Baréin lo lideró el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) con un tiempo de 1:35.433 en 65 vueltas, seguido de cerca por el McLaren de Oscar Piastri (1:35.602 en 54 vueltas). Colapinto finalizó el circuito con 28 vueltas y un tiempo de 1:40.330.

Previamente, en las primeras pruebas en el circuito de Barcelona también había causado la primera bandera roja del día.

Los test de pretemporada se extenderán en dos sesiones este miércoles en dos horarios (4 a 8 y 9 a 13), y se alargarán el jueves 12 y el viernes 13, con días que mantendrán el mismo formato con respecto a los horarios.