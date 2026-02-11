Pese al conflicto con la policía en Santa Fe, se juega el partido de Central por Copa Argentina

El canalla enfrentará a Sportivo Belgrano de San Fracisco este miércoles por la tarde en la capital de aquella provincia.

El grave conflicto que tiene lugar en toda la provincia de Santa Fe con las protestas del personal de la policía de aquel distrito puso en duda la realización de los espectáculos deportivos de esta semana. Sin embargo, pese a las protestas de los uniformados , la organización de la Copa Argentina en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través de las redes sociales, confirmó que el encuentro entre Rosario Central y Sportivo Belgrano de San Francisco no corre peligro y se disputará con normalidad.

El partido correspondiente a los 32avos de final entre El Canalla y La Verde cordobesa tendrá lugar en el estadio 15 de Abril, el estadio de Unión de Santa Fe. Se disputará como estaba pautado, a partir de las 19 horas, y con televisación de TyC Sports. El ganador será rival de Estudiantes de La Plata .

El equipo de Jorge Almirón viene de empatar 1-1 en su visita a Aldosivi, y cuenta con 2 empates, una victoria y una derrota en un irregular arranque de La Liga Profesional . Mientras que el equipo que milita en el Federal A jugará su primer partido del 2026, ya que la división a la que pertenece no comenzó su actividad.

Continúa la tensión

Se viven momentos de tensión en medio de una protesta policial que va en aumento en la provincia de Santa Fe. El reclamo crece, hay agentes acuartelados y algunos decidieron no salir a patrullar por las calles. El Gobierno fue tajante con su postura.

Las medidas que un principio eran por un pedido de aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales, se profundizaron con un “sirenazo” frente a la Jefatura de Rosario y un acuartelamiento que pone en jaque la seguridad pública. En medio del conflicto, las autoridades provinciales separaron al menos a 20 efectivos y los denunciaron por incitación a la violencia y abandono del servicio.

Ante esta situación que va en escalada, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, instó a los policías que habían sido pasados a disponibilidad a reincorporarse. "Quiero instar a que, en lo inmediato, se presenten en la Jefatura, tomen el arma y el chaleco y se reintegren a la Policía de Santa Fe", indicó.

En una conferencia de prensa, brindó información luego de la reunión mantenida con voceros de los policías. "No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas. En ningún momento nos negamos a dialogar, pero no podíamos sentarnos sabiendo que ese diálogo iba a ser condicionado por el accionar policial posterior", agregó.

"Por eso, pedimos que se restablezca el patrullaje razonable en la zona", detalló. En las últimas horas, además de quema de neumáticos frente a la jefatura, se lleva a cabo un sirenazo, donde se sumó personal motorizado. Y unos 30 patrulleros continuaban estacionados frente a la sede de Unidad Regional II.

Medios locales afirman que la escena se replica en la ciudad de Santa Fe, donde la manifestación se trasladó a la sede del Comando Radioeléctrico, en la zona norte de la ciudad capital, a donde habían sido llevados 20 efectivos de la división motorizada a quienes se les retiraron las armas y los chalecos antibala por participar de las protestas.