La Fórmula 1 reveló los pilotos confirmados para la próxima temporada: qué pasará con Franco Colapinto

La cuenta oficial de la categoría en X (ex Twitter) dio a conocer los nombres de los pilotos confirmados por escudería con varias sorpresas.

Franco Colapinto sabe que necesita más para consolidarse en la Fórmula 1 . Eso incluye un elevamiento en el rendimiento propio del piloto pero con la vital ayuda de un mejoramiento en el monoplaza que prepara la escudería francesa Alpine , quien está teniendo un rendimiento cuestionado por los fanáticos del joven piloto. No solo ellos, sino que el jefe de la escudería Flavio Briatore mostró su descontento con el equipo tras los erros cometidos en el GP de Hungría.

Será un arduo trabajo para que las partes logren tener un rendimiento insoslayable que sea admirado por el mundo de la F1 y que el piloto empiece a reconstruir su imagen de piloto revelación. Sin embargo, ya con la confirmación de que no podrá ganar el título este año por una sumatoria de puntos -tampoco estaba en los objetivos cercanos de la escudería-, las miradas están puestas en el próximo año.

La escudería sabe que continuará siendo parte del calendario la temporada que viene por el contrato que mantiene con la organización, pero sin embargo las últimas chances de Colapinto serán en el cierre de esta temporada ya que se juega la continuidad para la próxima temporada . Al menos así lo dejó en evidencia la cuenta oficial de la categoría en las redes sociales.

Here's how the 2026 driver line-up looks at this stage of the season #F1 pic.twitter.com/oC54WEh28R — Formula 1 (@F1) August 9, 2025

Es que la F1 compartió un posteo en sus redes con los nombres confirmados para la próxima temporada: Lando Norris y Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) Alonso y Lance Stroll (Aston Martin), Olie Bearman y Esteban Ocon (Haas), Alex Albon y Carlos Sainz (Williams) y Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). Lo llamativo es que no aparece Colapinto.

La categoría confirmó que en Alpine solo está asegurado el francés Pierre Gasly pero su compañero es una incógnita, lo que pone en riesgo el futuro del piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires. Por otra parte, tanto Mercedes Benz como Racing Bulls figura con los dos puestos vacante, lo que podría ser una posibilidad para Franco.

¿Nuevos rumbos? En Europa afirman que Colapinto estaría buscando oportunidades lejos de la Fórmula 1

Franco Colapinto atraviesa una etapa dura en la escudería Alpine al no encontrar el rendimiento deseado, por el funcionamiento del auto y distintos errores propios del manejo, y su temporada en la Fórmula 1no está siendo la mejor versión. Este panorama hace que la prensa europea advierta sobre el fin de estadía en la escudería cuando llegue el final de la temporada.

La página web Fórmula 1 Magazine, de Países Bajos, afirmó en su página que Colapinto estaría buscando alternativas fuera de la máxima categoría del automovilismo, considerando como variantes a la IndyCar y el WEC. En la publicación contaron que los días de Franco en la F1 “están contados” y que "sus representantes están preparándose para una salida".

Cabe destacar que actualmente el piloto tendría su participación asegurada hasta fin de año ya que tiene el respaldo del director de la escudería Flavio Briatore. Sin embargo sabe que debe mejorar su funcionamiento para asegurar su lugar y batallar pensando en la próxima temporada ya que no tiene garantizada su participación para 2026.