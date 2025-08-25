Casi perfecto: cómo les fue a los jugadores de la Scaloneta en la fecha 2 de la Premier League

Gol de Enzo Fernández, la primera capitanía del Cuti Romero y el regreso del Dibu Martínez entre lo más destacado del fin de semana.

Pasó la segunda fecha de la temporada 2025-26 de la Premier League . Por el momento, y a menos que haya modificaciones en la última semana del mercado de pases, son 16 los argentinos que militan en una de las ligas más importantes del mundo , entre ellos varios representantes de la Scaloneta .

Esta jornada estuvo marcada por el gol de Enzo Fernández en la victoria del Chelsea, el regreso del Dibu Martínez luego de su suspensión, la primera capitanía del Cuti Romero en Tottenham y la ausencia de Alexis Mac Allister en el triunfo del Liverpool.

El viernes, en el primer partido de la fecha, el Chelsea visitó al West Ham. Enzo Fernández empezó el partido siendo el capitán del equipo. Fue una de las figuras del partido en el que su equipo goleó por 5 a 1 y fue autor del tercer gol de los Blues que lograron su primera victoria de la temporada luego del empate sin goles en el debut ante Crystal Palace.

El sábado, la actividad en la Premier se abrió con el partido entre el Manchester City y el Tottenham. En la semana previa al duelo, el Cuti Romero había renovado su vínculo con el club londinense hasta 2029 y además, fue confirmado cómo el nuevo capitán del equipo. En el estreno de la cinta, el defensor fue uno de los puntos altos de los Spurs que cómo visitante derrotaron por 2 a 0 al equipo de Pep Guardiola.

Una de las malas de la jornada fue para el Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía. La buena para el arquero (que sigue buscando club en Inglaterra) es que regreso al equipo titular de los Villanos luego de cumplir una fecha de suspensión en el debut de su equipo, producto de la expulsión sufrida en el último partido de la temporada anterior. Fue 1 a 0 abajo ante en Brentford y en un partido en el que Buendía sumó minutos desde el banco, ya que ingresó al encuentro a los 16 minutos y luego se fue reemplazado a los 75.

Alexis Mac Allister y su llamativa ausencia en Liverpool

Otro argentino que vio acción y con triunfo de su equipo en esta fecha fue Marcos Senesi. El defensor fue titular, y una de las figuras, en el triunfo del Bournemouth ante el Wolverhampton por 1 a 0. Su compañero y compatriota, Julio Soler, siguió el encuentro desde el banco de suplentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1959292428893991371&partner=&hide_thread=false MARCOS SENESI fue el jugador con MÁS despejes (11) y MÁS pases precisos (47) en la victoria 1-0 de Bournemouth ante Wolverhampton.



Además, NO cometió ninguna infracción. pic.twitter.com/4alC392o3B — dataref (@dataref_ar) August 23, 2025

Por su parte, Carlos Alcaraz ingresó desde el banco para jugar 27 minutos en el triunfo del Everton por 2 a 0 ante el Brighton, mientras que el arquero Walter Benítez fue suplente en el empate del Crystal Palace ante el Nottingham Forest.

Los ausentes en esta fecha fueron Alejandro Garnacho, en el empate como visitante del Manchester United por 1 a 1 ante el Fulham, y Alexis Mac Allister en el agónico triunfo 3 a 2 del Liverpool ante el Newcastle. En el caso del jugador de los Red Devils, el técnico portugués Rúben Amorim ya le comunicó al argentino no lo tendrá en cuenta por lo que ya busca destino en el futbol europeo. Por el lado de Maca, no fue convocado ya que, según informaron en Inglaterra, su pareja, Ailen Cova, se encuentra dando a luz al primer hijo de la pareja.