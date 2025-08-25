Aporte clave del gobierno provincial para que Biguá juegue la Liga Nacional femenina

Corroza y Villone recorrieron el club junto a directivos y jugadoras, oficializando el apoyo económico a la entidad capitalina.

La presencia de Biguá en la próxima Liga Nacional femenina de básquet se concretó con el título del último torneo Regional y para hacerle frente el equipo costero contará con un aporte clave del gobierno provincial que se oficializó en las últimas horas con vistas al torneo que arrancaría en la primera semana de octubre.

La directiva, el cuerpo técnico y parte del equipo de Biguá recibieron en las instalaciones del club a la ministra de desarrollo humano Julieta Corroza y a la secretaria de Deportes, Marita Villone, y al titular del IJAN, Raúl Bettiga.

En el encuentro, mediante la firma de las partes, se ratificó el compromiso de apoyo económico para la institución capitalina, que afrontará el desafío por primera vez y tendrá que viajar mucho representando a la provincia, condición que el elenco Verde, que viene de ser campeón en el ámbito doméstico, compartirá con Independiente.

La Liga Nacional femenina contará con 13 equipos que ya tuvo el año pasado y se sumaron cinco más, un número inédito para la disciplina en su rama femenina en nuestro país.

Todos los equipos que disputarán la Liga Nacional: Bochas (CC), Chañares (JC), Deportivo Berazategui, El Biguá, El Talar, Ferro Carril Oeste, Gorriones, Hindú Club (C), Independiente (N), Instituto, Lanús, Náutico, Obras, Quimsa, Riachuelo, Rocamora, San José (M), Unión Florida.

Para las próximas semanas se espera que la Asociación de Clubes de a conocer el formato y el fixture del torneo que reunirá a las mejores jugadoras del país y donde la provincia será una de las plazas más importantes.