El partido de Cipo y Bolívar ya se empezó a jugar: quién es el árbitro designado

Este miércoles por la tarde se conocieron a los jueces para cada partido del Federal A en la séptima fecha de la segunda fase.

A través de sus medios amigos, el Consejo Federal dio a conocer las ternas para los partidos del próximo fin de semana, entre los que se encuentra el trascendental choque del domingo entre Cipo y Ciudad Bolívar . El choque por la séptima fecha de la zona Campeonato se disputará desde las 15:30 con un árbitro conocido en la región.

Se trata de Juan Nebbietti, cuyo último antecedente en un partido del albinegro es muy reciente. El pasado 3 de agosto fue el encargado de controlar las acciones en la victoria del Capataz por 3 a 1 sobre Kimberley en La Visera.

Ese día fue muy protestado el penal que Nebbietti cobró para la visita y también la expulsión de Nicolás Parodi por gritarle uno de los goles a un rival.

Las otras referencias de este árbitro son de los dos partidos que Cipo jugó contra Rincón en la fase regular. donde el León ganó 1 a 0 en Neuquén y el albinegro se impuso 3-0 en La Visera.

Más allá de esos cotejos mencionados, Nebbietti no tiene sobre sus espaldas otros escándalos repetidos desarrollando su tarea, a diferencia de varios de sus colegas.

El juez principal estará acompañado por Carlos Viglietti y Joaquín Badano como asistentes, mientras que Kevin Bustos será el cuarto árbitro.

nebbietti cipo kimberley

¿Por qué la preocupación?

Las dudas sobre los árbitros no son casuales, sino que tienen su razón de ser. Cipo viene de sufrir un arbitraje escandaloso hace dos semanas contra Villa Mitre, cuando el juez Cristian Rubiano y el asistente Martín Nardella lo privaron de la victoria con fallos erróneos.

Además, a Ciudad Bolívar le convalidaron un gol fantasma contra Deportivo Rincón hace tres semanas, en un partido donde los protagonistas del equipo neuquino se sintieron perjudicados por los fallos de la terna.

El último domingo, Bolívar le ganó 2 a 0 a Olimpo, pero el árbitro Marcos Liuzzi no le cobró dos penalazos a la visita.

tabla posiciones federal a 26 de agosto

La séptima fecha de la zona A de la segunda fase comenzará el sábado con el duelo entre Kimberley y Villa Mitre en Mar del Plata, con arbitraje de Franco Morón.

Ya el domingo, además de Cipo-Bolívar, también se verán las caras Olimpo y Atenas de Río Cuarto en el estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca. Maximiliano Manduca pitará el inicio a las 15:30.

En ese mismo horario, pero en Monte Maíz, Argentino recibirá a Costa Brava de General Pico bajo el control de Guillermo González.