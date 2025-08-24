Cipo y un punto ante Costa Brava que lo deja vivo

El albinegro igualó de visitante contra el equipo de General Pico por la sexta fecha de la zona Campeonato del Federal A.

En la antepenúltima fecha de la segunda fase, Cipo igualó 1 a 1 con Costa Brava, en un partido clave del Federal A para el equipo rionegrino. El punto que rescató lejos de casa le permite al Capataz continuar con chances de clasificación a cuartos de final. Juan Martín Amieva abrió la cuenta para el local con un golazo y el reaparecido Yair Marín empató para el albinegro.

El arbitraje de César Ceballo , que estaba bajo la lupa en la semana previa, no incidió en el resultado.

El primer tiempo fue parejo e intenso, con situaciones claras para los dos. La mejor del local se dio con un desborde por derecha que no pudieron empujar dos jugadores por el medio del área de manera inexplicable.

Cipo fue de menor a mayor y cada vez que presionó generó problemas en la defensa rival. Cristian Ibarra no pudo abrir el marcador en una definición que salió por arroba del travesaño y luego Matías Páez estuvo a punto de hacer con un remate que le tapó el arquero Silva.

Más allá de las imprecisiones lógicas por todo lo que hay en juego, fue una primera parte interesante.

costa brava cipolletti

Los goles llegaron en el complemento, cuando antes del primer cuarto de hora Trejo no pudo rechazar una pelota de volea y el balón quedó vivo en el punto del penal. El ingresado Juan Martín Amieva tomó el balón con una tijera fantástica que dejó sin respuestas a Crespo y significó el 1 a 0 para Costa Brava. Un verdadero golazo.

Pero Cipo tuvo respuestas rápido, cuando tras una pelota parada en ataque apareció Yair Marín, quien recuperó la titularidad y fue caudillo en el fondo. El zaguero capturó un baló suelto, abrió la cara interna del pie izquierdo y dejó tirado al arquero Silva para estampar la igualdad a los 26'.

Ambos sufrieron en defensa y Amieva reventó el travesaño luego de que los centrales de Cipo no pudieran rechazar una pelota que en otro momento sacaban de manera más simple.

Los últimos 20', con los dos necesitados de la victoria, fueron desprolijos y con imprecisiones. Ambos se jugaban mucho pero no pudieron llegar con claridad.

costa brava cipolletti marín

En el final Cipo tuvo una pelota parada en los pies de Páez y después casi lo gana Costa Brava en el tiempo adicionado, pero finalmente repartieron puntos.

Para el equipo del Chango Cravero, que no estuvo en el banco por las cuatro fechas de suspensión que le dieron tras la expulsión ante Villa Mitre, es un punto que le permite sumar y seguir dependiente de sí mismo. Si gana los últimos tres partidos, clasificará a cuartos de final.

SÍNTESIS

Costa Brava: Luciano Silva; Santiago Arellano, Pablo Agüero, Joaquín Garoni, Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Maximiliano Lara, Ariel López, Santiago Rivas; Joaquín Vivani y Jerónimo Gutiérrez.

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Matías Páez y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Goles: ST 20 Amieva (CB), 26 Marín (C)

Cambios: ST 14 Nicolás Parodi por Mellado (C) y Juan Martín Amieva por Rivas (CB), 16 Ezequiel Riera por Agüero (CB), 17 Leandro Vella por Lucero (C), 33 E. Vallejos y N. García por Almirón y Mbombaj (C).

Árbitro: César Ceballo

Cancha: Nuevo Pacaembú, Costa Brava, General Pico