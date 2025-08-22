Pasó de capitán de Cipo a no estar convocado y ahora podría volver a la titularidad: "No hay preferidos para el técnico"

Luego de no formar parte de los citados contra Villa Mitre, Yair Marín volvió a entrenar con los titulares y viajará a La Pampa. En la previa, habló de todo con LM.

Cipo viaja en estas horas a General Pico para enfrentarse a Costa Brava por la fecha 6 de la zona Campeonato del Federal A. En la previa al duelo, en las últimas prácticas de futbol de la semana, se lo pudo ver otra vez en el equipo sin pecheras al capitán Yair Marín, jugador referente de este plantel que no ha tenido el rodaje esperado en la segunda fase.

“Contento porque uno siempre está esperando la oportunidad, obviamente esperando también volver a estar a su nivel, así que sinceramente me vengo sintiendo muy bien”, dijo "el Conde" a LMCipolletti.

Luego de haber estado acompañando al equipo desde la tribuna, comenzó otra semana después del trago amargo y retornó a los entrenamientos junto al resto del plantel con el foco puesto en Costa. “Esta última semana con toda la energía, con toda la fe puesta en el partido del domingo, del fin de semana. Muy contentos, muy metidos, muy enfocados, vienen saliendo muy buenos entrenamientos estos días”, aseguró.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (41).jpg Omar Novoa

El jueves, el Albinegro tuvo su última práctica de futbol en Área 22, donde se lo vio muy activo al plantel, rápido y con buen futbol. “Salió una muy buena práctica, gracias a Dios, así que con toda la energía puesta en el fin de semana”, remarcó.

Su momento personal

En las últimas semanas, después del debut en Monte Maíz por el Nonagonal, la presencia de Yair en cancha comenzó a ser irregular, después de las 17 titularidades en la fase clasificatoria. Solo estuvo ausente en la fecha 18 por acumulación de tarjetas ante Olimpo.

Sin embargo después de la derrota con Argentino de Monte Maíz, no fue convocado para la victoria ante Kimberley y lo mismo sucedió el último fin de semana ante Villa Mitre. En el medio, sí fue titular y capitán en Rincón De los Sauces, situación que llamó la atención a muchos. “Él (Daniel Cravero, DT) es la cabeza del grupo y el que decide, el que baja líneas y a él es al que tenemos que respetar. Lo dice siempre, el que no está al cien, no va a jugar y para él somos todos iguales, sea el nombre que sea, sea la trayectoria que sea, o sea el jugador que sea”, afirmó.

Muchos se sorprendieron, sobre todo porque se trató del capitán. Pero Cravero no ha dudado en sacar jugadores del once titular y hasta no han sido convocados al banco durante gran parte del torneo. En este caso, resolvió con Jeremías Langa y Yago Piro, hasta con Lucas Mellado por alguna lesión. “Creo que lo ha demostrado a lo largo del torneo que no hay ningún favorito, ningún preferido, todos somos iguales para él, y está bueno que así sea para la competencia”, mencionó.

Los antecedentes de las decisión del Chango

Aquellos que siguieron de cerca la temporada, saben que el primer central en los primeros partidos del año ante Rincón y Sol de Mayo fue Nicolás Agorreca, mientras que el lateral izquierdo fue Gustavo Mbombaj. Luego de dos partidos donde el rendimiento no fue óptimo, el zaguero dejó de ser convocado a partir de la fecha 3 ante Guillermo Brown y se marchó del club en la ventana de invierno sin volver a formar parte de la planilla.

El marcador de punta perdió su lugar en esa tercera fecha y fue reemplazado por Nehuén García. El misionero reapareció seis partidos después ante Germinal en Rawson, donde recién volvió a sumar minutos y fue titular en la fecha 12 por la acumulación de tarjetas de García. Intercambiando titularidad con suplencias y no convocatorias, Mbombaj repitió su lugar en el once desde la jornada 17 ante Germinal en La Visera hasta el momento.

Dicho sea de paso, en Tandil se jugó la jornada 16, donde Santamarina abrió la cuenta tras un penal cometido por García en uno de los partidos que se le hizo cuesta arriba. Desde allí el Chango lo lleva al banco de suplentes.

El caso más llamativos de todos, y volviendo al inicio de este Federal A, es la capitanía de Daniel "el Pampa" Gómez por 45 minutos ante el León en la fecha 1. El volante fue reemplazado en el complemento por Parodi y la cinta se la cedieron a Marín. Gómez pasó a ser suplente sin hacer pie en el equipo sumando minutos en cinco partidos seis convocatorias. “Lo respetamos porque es la autoridad máxima y es nuestra cabeza del grupo. Yo ya lo conozco, ya sé cómo se maneja, y está bien que así sea. A mí no me sorprende, para mí no hay nada de nuevo. Es el cuarto año que comparto con él”, sostuvo Marín.

Los fallos arbitrales en el Nonagonal

En el último encuentro, quedó lejos el futbol tras los polémicos fallos de Cristian Rubiano. Cipo anotó dos goles pero se quedó con tan solo punto después de las anulaciones. Esto pudo haber calado hondo y hasta quebrajado el semblante del albinegro, pero uno de los líderes del plantel lo niega. “No, la verdad que no me preocupa, porque, a ver, yo entiendo que hoy estén todos los focos y las miradas puestas en eso, pero nosotros trabajamos todas las semanas, entrenamos y nos ponemos físicamente a punto para rendir el día domingo”, soltó.

“Nosotros entrenamos para jugar al fútbol, lo otro nos excede. Si nosotros hacemos bien las cosas, aprobamos el fin de semana. El domingo dimos una imagen la verdad que espectacular, hicimos los deberes”, agregó.

Desde la tribuna, junto a otros jugadores del plantel, Marín estuvo muy activo durante los 90 y acompañaron desde la previa hasta el post partido en el vestuario también. “Para mí, mis compañeros se sacaron un 10 faltó que los aplaudan uno por uno a los 20 y porque la verdad que hicieron un trabajo excepcional. Lo demás pasa a un segundo plano y yo no soy quién para opinar sobre eso”, reconoció.

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (11) Omar Novoa

“El tema es que, si yo gasto energía en opinar sobre eso o en preocuparme por eso, estaría sacando el foco en lo que verdaderamente tengo que hacer. Yo tengo que prepararme en la semana para rendir el fin de semana”, sumó sobre el arbitraje.

Cipo es uno de los tantos equipos que se vio perjudicado en las últimas jornadas, pero el plantel no quiere entrar en esa discusión. “Después lo que pueda llegar a pasar con un árbitro, con un juez de línea, ya nos excede por completo. Nosotros nos tenemos que mentalizar que son cosas que pueden pasar, sí, pueden pasar, pero mientras nosotros estemos preparados, no nos tenemos que dejar afectar por eso”, aseguró.

El partido que viene

El del domingo a las 15 será un duelo crucial. Cipolletti necesita los puntos para seguir soñando y el duelo será en General Pico ante Costa Brava, uno que ascendió este año con mucho peso. “Esperemos que sea positivo el viaje, el partido, que podamos traernos un resultado positivo. Preparándonos con mucha fe, que más allá de que pase lo que pase, nosotros vamos a tener que ir a dejar todo”, dijo Yair.

En este caso para el Conde será el primer duelo en el suelo Albirrojo, pero habrá conocidos en cancha. “No conozco Costa Brava, un poquito ansioso porque tengo amigos ahí, el "Pipi" Silva, Juancito Amieva, tengo amigos también que no son del fútbol, también que seguramente si Dios quiere y me toca viajar, voy a visitar, me van a ir a ver”, mencionó el futbolista.

yair marin cipo pasion 3.jpg El flamante refuerzo de Cipo, Yair Marín, en su primer partido con la camiseta albinegra. Fotos: gentileza Cipo Pasión (Leo Sánchez)

El conjunto pampeano viene de perder ante Olimpo y es uno de los apuntados como favorecidos por los árbitros, tanto en el Regional Amateur como en el Federal y más en esta fase. “Yo no soy de hablar de los arbitrajes, te digo más, tengo muchos árbitros que son amigos de verdad. Tengo relación y los respeto mucho. Yo me dedico a jugar al fútbol”, expresó.

Cesar Ceballo es el elegido para el domingo, conocido para Marín y el Chango de un clásico donde For Ever se fue con expulsados ante Sarmiento de Resistencia. “Como ellos se dedican a arbitrar, yo me dedico a jugar al fútbol y la verdad que nos estamos preparando de gran manera, haciendo un trabajo muy duro, muchos sacrificios, entrenando muy duro, muy fuerte esta semana”, completó.

En esta etapa al Capataz le está costando rescatar puntos afuera, algo que en lo que tuvo solidez en la fase regular. Ahora, contra viento y marea, buscará ir por los tres puntos. “Igual que la semana anterior, para tratar de traer algo y vamos a dejar todo para que así sea, así que lo demás, la verdad que no pasa por nosotros. Es totalmente ajeno, lo que sí te puedo decir es que vamos a dejar todo de nuestra parte, y hasta lo que no tengamos también para traer algún resultado positivo”, afirmó.

Mira la tabla de reojo

La tabla lo tiene a Cipo séptimo con cuatro puntos, por debajo de Rincón y Costa que tiene cinco, los tres fuera de la zona de clasificación. El último con un pie en playoffs es Atenas con siete. “Si, la miro, cómo no la voy a ver. Hasta miro la fecha que viene, los posibles cruces, quién queda libre, posibles resultados. Si te dijera que no, que voy partido a partido hoy, a esta altura te estaría mintiendo”, se sinceró Marín.

tabla federal a 17 de agosto posiciones

El líder Olimpo (11) está lejos, Argentino (9) levantó y parece escapar, Bolívar (8) con cierta irregularidad completa el podio, pero en las últimas fechas el lío parece estar con los de abajo. “No es la ansiedad, sino que es también jugar con los resultados, con la ilusión, con el deseo, con proyectar también con este mismo deseo y el anhelo de poder clasificar pese a lo que pueda llegar a pasar”, remarcó.