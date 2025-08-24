Con la cabeza en la Copa Libertadores, River visita a Lanús: hora, formaciones y TV

El Millonario, que viene de conseguir el pasaje a los cuartos de final del certamen internacional, viaja al Sur para medirse al Granate, también dulce a nivel continental.

Este lunes, River visitará a Lanús en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará a las 21.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez y será transmitido por ESPN Premium . La terna arbitral estará encabezada por Leandro Rey Hilfer , acompañado por Juan Pablo Belatti e Iván Aliende como asistentes, y Yamil Possi en el VAR.

El Millonario viene de conseguir una victoria por 4-2 ante Godoy Cruz en la fecha anterior, con dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo. Además, el equipo logró una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Libertad de Paraguay en una intensa tanda de penales, tras igualar 1-1 en el compromiso de vuelta en el Monumental.

Por lo pronto, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no podrá contar con Gonzalo “Pity” Martínez, quien se resintió de un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y será baja entre dos y tres semanas. Sin embargo, todo parece indicar que Maximiliano Salas , quien recibió el alta médica tras una lesión en la rodilla, podría disfrutar de algunos minutos; los juveniles Bautista Dadín, Giorgio Constantini y Juan Cruz Meza también serían de la partida.

Lanús y un pase histórico en la Copa Sudamericana

Por su parte, el Granate, comandado por Mauricio Pellegrino, se encuentra en la tercera posición de la Zona B con 9 puntos, producto de tres triunfos y una caída. En su último duelo, los del Sur batieron 2-1 a Gimnasia en La Plata, mostrando una mejora en su rendimiento respecto a partidos anteriores, pero consiguieron un mojón en la Sudamericana: habían perdido la ida de los octavos contra Central Córdoba, pero ganaron sobre la hora de locales y se impusieron por penales.

El Millonario, claramente arriba en el historial

En el historial total entre ambos equipos, La Banda ganó en 69 ocasiones, mientras que Lanús se impuso en 23 oportunidades y se registraron 29 igualdades. En los últimos seis cotejos disputados entre ambos equipos, los de Núñez festejaron en cinco y se llevaron el último: fue 1-0, con gol de Miguel Borja y en febrero, por el Torneo Apertura.

Las probables formaciones de Lanús y River

Formación de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.