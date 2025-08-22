El Barcelona quiere avanzar por una de las joyitas de River

Aunque reapareció frente a Libertad luego de varios partidos en el banco de suplentes, el juvenil Ian Subiabre nunca dejó estar en el radar del entrenador de River , Marcelo Gallardo. Ni tampoco de los gigantes de Europa que están atentos a su evolución: en las últimas horas, Claudio Caniggia -representante del comodorense de 18 años- mantuvo conversaciones formales con el Barcelona .

El club Culé está interesado en el delantero, cuyo vínculo con River vence en diciembre de 2026 y cuenta con una cláusula de €30 millones. El Pájaro, agente de Subiabre desde enero de este año, se reunió con el presidente del Barcelona para entablar una conexión de la que en Núñez estarían enterados. El plan de los catalanes sería invertir un canon similar al de la rescisión del punta en una operación que incluiría montos fijos y otros por objetivos. Quieren asegurarse la contratación a corto plazo para que, cuando inicie el mercado de invierno UEFA, pueda ser inscripto.

Hasta el momento, sin embargo, independientemente del contacto y de la estrategia que trascendió aplicaría el Barsa, no hubo avances significativos más allá del meeting compartido por Caniggia con Laporta. Por un lado, porque el propio Culé se encuentra resolviendo situaciones financieras atadas al mercado que aún no cerró: el de verano.

image

Sin haber alcanzado la regla 1:1, que indica que un club puede invertir como tope lo que recibió por ventas o logró atesorar a modo de ahorro para cumplir con el Fair Play financiero, el operativo está en etapa embrionaria.

El Barcelona, decidido a ir por Ian Subiabre

El Barcelona insistirá y continuará charlando. Y es que el área de reclutamiento del club catalán viene monitoreando la evolución de Ian Subiabre desde su participación en el Mundial Sub 17 donde en seis partidos jugados, registró un gol y una asistencia. También por su posterior acción en el Sudamericano Sub 20, donde marcó tres goles en seis partidos. Con un Mundial de su categoría por delante (se jugará en Chile: arrancará a finales de septiembre) la joya volverá a estar en el escaparate.

Mientras las tratativas por su extensión de contrato eran una cuestión a abordar, Subiabre regresó a la acción frente a Libertad: entró para jugar los últimos 11’ de la revancha de los octavos de final. Fueron sus primeros minutos desde la titularidad en el inicio del Clausura ante Platense y también desde la controversia que se generó alrededor de una serie de posteos de su papá, inicialmente interpretados como un enojo hacia Gallardo por no incluir a su hijo entre los titulares ante Instituto. Un hecho que posteriormente Martín Subiabre aclaró en su cuenta de Instagram.

image

Con 14 partidos disputados en el año, y un gol, frente a Rosario Central, y una gran proyección, Subiabre sabe que está comenzando a dar sus primeros pasos en la élite al mismo tiempo que se prepara para la cita internacional de Selección que terminará de mostrarlo al planeta. Y mientras disfruta de la clasificación a cuartos, la chance de un gigante europeo aparece en el horizonte.