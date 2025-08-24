Turismo Carretera: Agustín Canapino festejó en Buenos Aires y se perfila para el título

La máxima categoría recuperó a un piloto ganador con el regreso del Titán, que fue el más rápido en la final de este domingo.

El Turismo Carretera volvió a contar desde el cierre del año pasado con Agustín Canapino , uno de los mejores pilotos de las últimas dos décadas. Su presencia jerarquizó la competencia y luego de los cambios reglamentarios recientes, con su Chevrolet Camaro está dominando la escena con mayor continuidad.

El de Arrecifes consiguió un gran triunfo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires , en el marco de la décima fecha del Turismo Carretera, correspondiente al campeonato 2025.

Christian Ledesma y Marcelo Agrelo completaron el podio. Además, dicha cita cerró la etapa regular y dio a conocer los doce corredores clasificados a la Copa de Oro.

El comienzo de la carrera tuvo una pareja largada en la que Mariano Werner y Elio Craparo se batieron a duelo para quedarse con el liderato. Finalmente fue el de Chacabuco quien consiguió la primera plaza, con Canapino ubicado en la tercera posición.

Más adelante, mientras Craparo dominaba cómodamente la contienda, Werner y Canapino se batían a duelo por la segunda posición. El de Arrecifes no cesaba en su intento por sobrepasarlo, pero el entrerriano se defendía con gran categoría.

Sin embargo, en la vuelta ocho, Canapino consiguió adelantar al Ford Mustang y se colocó como nuevo escolta.

canapino auto

Parecía que todo sería a favor de Craparo, pero un trompo por parte de Gastón Ferrante en el giro 22 derivó en la primera salida del auto de seguridad. En el relanzamiento el “Titán” superó con soltura al Challenger y se convirtió en líder en el mítico circuito.

A su vez, Craparo se despistó en la última vuelta y debió abandonar la competencia luego de estar al borde de la victoria durante gran parte de la misma.

Finalmente, Agustín Canapino culminó un gran fin de semana y se llevó un triunfo fundamental para la Copa de Oro 2025. Es el primer piloto en ganar dos carreras este año.

Cabe recordar que el Titán también había hecho la pole en Centenario, donde la final no se corrió por el viento y solo se sumaron esos puntos para la tabla de posiciones.

copa de oro

Los regionales y otra carrera para el olvido

Manu Urcera, Lautaro De La Iglesia y Juan Cruz Benvenuti llevan varias carreras lejos de los lugares de privilegio.

La baja en el rendimiento llevó a Urcera a quedar afuera de los doce que clasificaron a la Copa de Oro, que son los que pelearán por el título. En Buenos Aires, su Mustang llegó en el puesto 23, a 18.477 de Canapino.

Los neuquinos tampoco están mejor. El Dodge Challenger de Lautaro quedó 31 a 28.119 y Benvenuti no pudo terminar la carrera con su Camaro, finalizando en el lugar 38 de la grilla.