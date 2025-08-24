Manu Urcera tuvo problemas y Canapino se quedó con la pole en Buenos Aires

La décima jornada del certamen, que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, fue una fiesta para Chevrolet.

El Turismo Carretera vivió una jornada intensa en el Autódromo de Buenos Aires con una clasificación vibrante que coronó a Agustín Canapino como el más veloz del sábado. El piloto del Chevrolet Camaro voló en los 5.641 metros del trazado porteño y cronometró un tiempo de 1m29s036 , alcanzando un promedio de 288 km/h. Lo escoltó su compañero de marca Christian Ledesma , también a bordo de un Camaro, a tan solo 20 centésimas, sellando así un contundente 1-2 para la marca del moño dorado . En tanto, Juan Martín Trucco colocó al Dodge Challenger en el tercer lugar, a 307 milésimas del puntero.

Detrás de ellos se ubicaron Marcelo Agrelo (Toyota) y Elio Craparo (Dodge) , mientras que Julián Santero , el actual campeón, finalizó sexto pero deberá cumplir una penalización de cinco puestos por un toque a Otto Fritzler en la última fecha, durante el Desafío de las Estrellas en San Juan

Esta sanción no solo lo relega al 11° lugar de partida para las series, sino que también complica su estrategia de carrera en un trazado como el de Buenos Aires, donde cada metro ganado o perdido puede ser determinante. Además, beneficiará directamente a Mariano Werner, quien había culminado séptimo con el Ford Mustang pero heredará la sexta posición de partida .

Así les fue a los pilotos regionales: mala tarde para Manu Urcera

Tres representantes regionales estuvieron presentes en la clasificación: el rionegrino José Manuel Urcera, el neuquino Lautaro de la Iglesia y el oriundo de Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenuti.

Urcera, a bordo de un Ford Mustang, no logró completar una buena vuelta y quedó 48° con un registro muy lejano a la punta, a más de 15 segundos del líder. De la Iglesia, por su parte, fue el mejor posicionado entre los patagónicos, finalizando 19° con el Dodge Challenger a poco más de un segundo del tiempo de Canapino, mostrando una destacada adaptación al exigente circuito porteño. En tanto, Benvenuti ubicó su Chevrolet Camaro en la 32° posición, con un tiempo que lo dejó a 1s857 del líder, aún con margen para mejorar en la jornada del domingo.

Así será la jornada del TC este domingo

El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación. Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234. Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.

La acción continuará este domingo desde las 10 de la mañana con las series clasificatorias, donde se definirán las posiciones de largada para la final. Con Canapino y Ledesma partiendo al frente, y una grilla cargada de talentos y marcas variadas, todo está listo para una final electrizante en el Coliseo Porteño.

10:10: Serie

10:35: Serie

11:00: Serie

13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.