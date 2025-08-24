Tremendo: Argentinos bailó a Racing y lo dejó al borde de quedar afuera de las copas

El Bicho pasó por encima a una Academia todavía de fiesta por la clasificación a los cuartos de Libertadores: la situación en el Torneo Clausura es más que preocupante.

Después de la agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, Racing sufrió un durísimo golpe en el Torneo Clausura . El elenco comandado por Gustavo Costas, que viene de capa caída en el certamen doméstico, cayó goleado por 4-1 ante Argentinos Juniors y complica severamente su clasificación a la siguiente instancia del torneo. De hecho, el Bicho se sobrepuso a la desventaja inicial y terminó jugando uno de sus mejores partidos en lo que va de la temporada.

La Academia viajó a La Paternal con mayoría de titulares y lo demostró en la primera mitad. A los 26', el Ruso Rodríguez dudó en la salida y Tomás Conechny apareció por detrás para estampar el 1-0 para la visita . Sin embargo, al rato, un grosero error de Gabriel Arias le dio la igualdad al Tifón de Boyacá, que puso la parda de la mano de Alan Lescano . La ventaja para el local fue con la autoría de Hernán López Muñóz, ante una defectuosa marca de los defensores del conjunto de Avellaneda.

Los de Costas, desesperados por ir a buscar el partido, dejaron muchos espacios que el cuadro de Nicolás Diez capitalizó con una sorprendente facilidad. Matías Giménez selló el 3-1 sin que ningún futbolista rival se acercara para marcarlo cuando sacó el remate y, frente a un Racing completamente partido, Nicolás Oroz cumplió con la famosa ley del ex . El momento deportivo de la Academia era preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que aún faltaban 20 minutos para el pitazo final.

La autocrítica del ayudante de campo de Gustavo Costas

Francisco Berscé, que hizo las veces de DT debido a la sanción del Tribunal de Disciplina contra el estratega campeón de la Copa Sudamericana, reconoció que no supieron controlar el encuentro y que la repentina pérdida de posesión fue clave: "Veníamos haciendo bien las cosas, pero en un momento nos desordenamos mucho ante un equipo que se hace muy fuerte con la pelota. Y eso es lo peor que nos puede pasar cuando los otros tienen esa virtud".

Cómo está Racing en la Zona A del Torneo Clausura

Por lo pronto, los bonaerenses son anteúltimos en la Zona A, donde solo figuran por delante de un flojísimo Aldosivi y con apenas cuatro unidades, producto de una victoria y un empate en seis cotejos. En la tabla anual, para colmo, quedó muy cerca de perder su lugar entre los que acceden a competiciones continentales -tiene 32 puntos, los mismos que Independiente Rivadavia-. En el horizonte, todavía quedan varios duelos para remontar la situación.