La inexplicable expulsión de Marcos Rojo y el polémico penal para Racing

El defensor que solo puede jugar Copa Libertadores con la Academia vio la roja en el banco de suplentes y se perderá el próximo partido.

Algunas veces el momento de los partidos dependiendo del contexto en el que se esté jugando lleva a que a algunos jugadores se dejen llevar por el fervor y tengan consecuencias arbitrales que lo pueden perjudicar. Es el caso de Marcos Rojo , quien a lo largo de su carrera deportiva, ha sido ejemplo de expulsiones evitables originadas por dejarse llevar por el clima del partido.

Este martes sufrió una nueva expulsión insólita en el duelo de vuelta entre Racing y Peñarol de Uruguay por lo que tendrá que mantenerse al margen del partido de ida ante Vélez, tras ver la roja en una situación que no se llega a esclarecer. Por una cuestión legal de la AFA y el mercado de pases, el defensor de último paso por Boca no puede jugar torneos locales siendo que. ante las competencias en las que participa el club, solo podrá hacerlo en Copa Libertadores. Con la expulsión tampoco podrá hacerlo al menos por un partido.

El defensor disputó 73 minutos del encuentro ingresando de titular entendiendo el contexto y la jerarquía del jugador en este tipo de cruces, y luego fue reemplazado por decisión de Gustavo Costas . Lo llamativo de la expulsión es que ocurrió cuando el jugador estaba sentado en el banco de suplentes ya habiendo sido sustituido, a priori por haberse excedido en un reclamo para el árbitro Wilmar Roldán.

Sumado al defensor la Academia también perderá a otro jugador de jerarquía como Bruno Zuculini que también fue expulsado en las mismas condidicones. En conferencia de prensa Costas se hizo eco de lo sucedido con ambos jugadores: "Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada. Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja. No escuché nada. La verdad me sorprendió".

El posteo de Rojo tras la victoria

Una vez consumado el resultado a favor de la Academia, el defensor dedicó un sentido mensaje en sus historias de Instagram: "Que alegría volver a jugar estos partidos. Muchas gracias Racing. Terrible esfuerzo de todos".

La frase de Gustavo Costas sobre el arbitraje de Wilmar Roldán

El merecimiento de avanzar: "Los chicos dejaron todo en el campo de juego. Sabíamos que era difícil, que no iba a ser fácil. Con la gente nuestra en el Cilindro demostramos que somos fuertes. Le agradezco a la gente. Nos merecíamos esta alegría".

El cambio de Cambeses por Arias: “Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya”

La charla del entretiempo: “Les dije que esta era la final. Que estén atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, le dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”.

Sobre las críticas internas: “A veces te dan ganas de irte porque escuchas tantas cosas ridículas. No hay nada de respeto y uno está desde los 12 años acá. Tenés que escuchar a alguno que te critica por los cambios o tácticamente. Me han venido a buscar de Brasil, y todos te elogian. Después tenés que escuchar cada cosa... Trato de no hacerlo, pero te llegan. Las puertas están abiertas para todos los racinguistas, el que quiere venir que se suba. Vamos a la guerra siempre".