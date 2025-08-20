El enojo del neuquino Gabriel Arias por el cambio de arquero en Racing-Peñarol

El titular y capitán de la Academia expresó su malestar tras ser reemplazado ante la posibilidad de ir a los penales.

El Cilindro de Avellaneda explotó de fervor luego de la clasificación de Racing a la próxima fase de la Copa Libertadores y los jugadores se sumaron a los festejos una vez que el árbitro del encuentro Wilmar Roldán pitó el final del partido. Sin embargo en medio de la algarabía el arquero neuquino Gabriel Arias no se inmutó y se apartó del plantel mostrando todo su enojo.

Al arquero titular y capitán de la Academia no le gustó nada una decisión que tomó el entrenador Gustavo Costas en conjunto con los miembros del cuerpo técnico de cara a una supuesta tanda de penales que, con el gol de Pardo al final del encuentro, fue evitada. Es que Costas lo llamó desde el banco suplentes y lo sacó a falta de un minuto y medio para que se cumpla el tiempo agregado.

El cambio tenía una lógica por parte del CT. Es que Facundo Cambeses, el arquero que reemplazó a Arias, supo tener durante su estadía en Banfield una alta efectividad con más del 30% de penales tapados lo que llevó al entrenador a tomar la decisión. Más allá de los números no le gustó al arquero salir reemplazado y es por eso que, a la hora de los festejos tras haber conseguido el pase a la siguiente ronda con un gol agónico, no fue a festejar con sus compañeros.

El momento en el que Arias le deja su lugar a Cambeses con la serie empatada.

Ya en conferencia de prensa Costas se hizo eco de la decisión tras la pregunta de la prensa: “Estaba hablado, lo hablamos entre cuerpo técnico. Tomamos esa decisión y ya”, reveló.

¿Qué pasaría por la cabeza de Arias? El arquero de Racing fue reemplazado por Cambeses para los penales, ¡pero la Academia lo ganó en el final ante Peñarol!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

La frase de Gustavo Costas sobre el arbitraje de Wilmar Roldán

Racing sacó pecho en su casa con el apoyo de su gente y terminó consiguiendo el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores luego de ganar por 3-1 en su casa que determinó un resultado global por 3-2. Gustavo Costas explotó de emoción en el campo de juego tras conseguir el anhelado pase a la siguiente ronda, pero a pesar de haber obtenido la victoria no se olvidó de dejarle un fuerte mensaje a l arbitraje del encuentro.

El entrenador no evitó meterse de lleno en las polémicas que generó el árbitro Wilmar Roldán. Sin embargo en esta oportunidad algunas jugadas finitas terminaron siendo indirectamente un beneficio como el penal a Maravilla Martínez que luego fue reemplazado por gol: "Para mí fue el penal. Le pega en la nuca el codazo. No quiero hablar de los árbitros... para mí fue, sinceramente", dijo Costas sobre la jugada polémica.

Por otra parte el DT de la Academia se refirió a la sorpresiva expulsión a Marcos Rojo y Bruno Zuculini cuando ya estaban en el banco de suplentes tras jugar el encuentro: "Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada. Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja. No escuché nada. La verdad me sorprendió".

Otras frases de Costas en conferencia

El merecimiento de avanzar: "Los chicos dejaron todo en el campo de juego. Sabíamos que era difícil, que no iba a ser fácil. Con la gente nuestra en el Cilindro demostramos que somos fuertes. Le agradezco a la gente. Nos merecíamos esta alegría".

La charla del entretiempo: “Les dije que esta era la final. Que estén atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, le dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”.

"NOS MERECÍAMOS ESTA ALEGRÍA". Gustavo Costas tras la épica clasificación de Racing a los cuartos de final de la Copa tras vencer a Peñarol.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Sobre las críticas internas: “A veces te dan ganas de irte porque escuchas tantas cosas ridículas. No hay nada de respeto y uno está desde los 12 años acá. Tenés que escuchar a alguno que te critica por los cambios o tácticamente. Me han venido a buscar de Brasil, y todos te elogian. Después tenés que escuchar cada cosa... Trato de no hacerlo, pero te llegan. Las puertas están abiertas para todos los racinguistas, el que quiere venir que se suba. Vamos a la guerra siempre".