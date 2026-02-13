Deportes La Mañana River Plate River en un pozo oscuro: la increíble racha negativa que no puede romper y sigue acrecentando

River se pregunta cuál es la salida a este presente paupérrimo que genera una sensación de amargura en el hincha, luego de ver a su equipo ser derrotado 4-0 en su estadio ante Tigre y la gota que rebalsó el vaso luego de caer por 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Si, perdió dos veces consecutivas en seis días.

Sin embargo el mal presente del equipo de Marcelo Gallardo, que logró reforzarse con buenos jugadores como Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez, viene desde hace varios partidos. Las estadísticas marcan un grave problema para un equipo que no ha mostrado rebeldía.

Es que según los datos, el Millonario perdió 12 (contabilizando la derrota por penales ante Independiente Rivadavia) de los últimos 18 partidos que jugó. En ese marco solamente ganó cuatro partidos ( 1-0 a Racing por cuartos de final de la Copa Argentina 2025, 2-0 sobre Talleres por el Clausura, 1-0 le ganó a Barracas central y 2-0 a Gimnasia ambos por el Apertura 2026).