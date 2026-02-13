River en un pozo oscuro: la increíble racha negativa que no puede romper y sigue acrecentando
El equipo de Marcelo Gallardo volvió a perder y suma una racha que necesita romper en los próximos partidos para volver a tener confianza.
River se pregunta cuál es la salida a este presente paupérrimo que genera una sensación de amargura en el hincha, luego de ver a su equipo ser derrotado 4-0 en su estadio ante Tigre y la gota que rebalsó el vaso luego de caer por 1-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal. Si, perdió dos veces consecutivas en seis días.
Sin embargo el mal presente del equipo de Marcelo Gallardo, que logró reforzarse con buenos jugadores como Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez, viene desde hace varios partidos. Las estadísticas marcan un grave problema para un equipo que no ha mostrado rebeldía.
Es que según los datos, el Millonario perdió 12 (contabilizando la derrota por penales ante Independiente Rivadavia) de los últimos 18 partidos que jugó. En ese marco solamente ganó cuatro partidos ( 1-0 a Racing por cuartos de final de la Copa Argentina 2025, 2-0 sobre Talleres por el Clausura, 1-0 le ganó a Barracas central y 2-0 a Gimnasia ambos por el Apertura 2026).
Lo particular de las estadísticas es que parte de las derrotas fueron en momentos claves para el equipo. Entre ellas el club sufrió la eliminación de Copa Libertadores, también de Copa Argentina, del Torneo Clausura, y la dura derrota 2-0 ante Boca donde el público xeneize llegó a cantarle el "olee, olee", que aparece cuando la superioridad es clara.
Los últimos 18 partidos con estadísticas negras
- Ida cuartos de final - Copa Libertadores 2025 - 17/09: River 1-2 Palmeiras
- 9ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River
- Vuelta cuartos de final - Copa Libertadores 2025 - 24/09: Palmeiras 3-1 River
- 10ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 28/09: River 1-2 Riestra
- Cuartos de final - Copa Argentina 2025 - 02/10: Racing 0-1 River
- 11ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 05/10: Rosario Central 2-1 River
- 12ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 12/10: River 0-1 Sarmiento
- 13ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 18/10: Talleres 0-2 River
- Semifinales - Copa Argentina 2025 - 24/10: Independiente Rivadavia 0 (4)-0 (3) River *
- 14ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 02/11: River 0-1 Gimnasia
- 15ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 09/11: Boca 2-0 River
- 16ª fecha - Torneo Clausura 2025 - 16/11: Vélez 0-0 River
- Octavos de final - Torneo Clausura 2025 - 24/11: Racing 3-2 River
- 1ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 24/01: Barracas 0-1 River
- 2ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 28/01: River 2-0 Gimnasia
- 3ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 01/02: Rosario Central 0-0 River
- 4ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 07/02: River 1-4 Tigre
- 5ª fecha - Torneo Apertura 2026 - 12/02: Argentinos 1-0 River
