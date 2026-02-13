"River no está para esto": Las explosivas frases de Juanfer Quintero tras la derrota con Argentinos Juniors

El capitán del millonario fue contundente con sus declaraciones tras una nueva derrota en el Torneo Apertura.

River volvió a sufrir una derrota en el campeonato que profundiza el malestar de los hinchas. Un duro rival el Argentinos Juniors de Nico Diez, pero sin embargo el equipo de Marcelo Gallardo , quien fue expulsado durante el encuentro, debe encontrar una victoria para dejar atras todo tipo de problema anímico y poder lograr que los refuerxos se establezcan con tranquilidad.

A diferencia de otros partidos se percibió un clima tenso en el costado del millonario en el estadio del Bicho. El enojo de Gonzalo Montiel fue uno de los síntomas de esta situación de turbulencia en el plantel pero más allá de esto también fueron explosivas las declaraciones del capitán Juan Fernando Quintero a la salida del estadio: “ Ya no podemos perder más ”, soltó.

“Es difícil. Dimos ventaja y nos cobraron. Ese no es el nivel que mostramos las primeras tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros dentro del juego. No hay más palabras ”, relató con contundencia el experimentado jugador.

"DIMOS VENTAJA Y NOS COBRARON" Juanfer Quintero tras la derrota de River en La Partenal ante Argentinos.





Sumado a esto, dijo manteniendo firme su postura: “Esa es la sensación seguramente. Vamos a tener autocrítica y, si está pasando eso, tenemos que corregir. River no está para esto”,

“Siempre nos exige. Quiere que hagamos lo que estábamos haciendo fuerte las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, en River no puede pasar esto. Nosotros como jugadores nos hacemos cargo”, cerró el diálogo con ESPN.

Qué dijo Matías Biscay en conferencia de prensa

“Sabíamos que iba a ser un partido disputado en mitad de cancha, por eso tratamos de poner más gente ahí. Se vio eso, un primer tiempo disputado; ellos tuvieron la chance de hacer el gol y nosotros no tuvimos la claridad para crear situaciones. Ellos tienen una mitad de cancha con gente que baja a jugar y nosotros tratamos de equiparar eso”, comentó ante la prensa sobre la decisión de poner cinco volantes y a Agustín Ruberto como único punta.

Por otra parte, sumó confiado: “Nosotros estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada, creemos que con las ideas claras vamos a salir. Era un partido difícil, Argentinos juega bien. Estamos tratando de mejorar y lo vamos a lograr”.

Otro de los puntos en los que se enfocó el ayudante de Gallardo, que no pudo estar presente en conferencia por su expulsión, es la falta de gol: “Hemos generado pocas situaciones, pero generamos. Recuerdo la de Montiel, la de Ruberto, dos de Galoppo... No hemos convertido. Y parte de ahí, la diferencia. Si nos poníamos adelante en el marcador, las dificultades iban a ser de Argentinos. Ellos manejaron muy bien el segundo tiempo”.

River cayó ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 5 del Torneo Apertura. El Millonario buscaba recuperarse tras la goleada recibida ante Tigre por 4-1, pero fue superado por el Bicho, con gol de Hernán López Muñoz.

Marcelo Gallardo sorprendió con un cambio de esquema -con un solo delantero- y el ingreso de Agustín Ruberto en el frente de ataque. Pero el funcionamiento del equipo no fue el esperado y tuvo muchas dificultades para generar chances en ataque.

López Muñoz a los 35 minutos del primer tiempo marcó el 1-0 que terminó siendo definitivo. A minutos para el entretiempo, Gallardo fue expulsado por el árbitro por aplaudirlo irónicamente.

LOS 3 PUNTOS SE QUEDAN EN LA PATERNAL. ¡GANÓOOOOOOO ARGENTINOS!





El Millonario no tuvo suerte en el partido, ya que Juan Portillo se lesionó tan solo tres minutos después de su ingreso, trabando con Fattori en la mitad de la cancha, dejando a su equipo con 10 jugadores por haber agotado los cambios. Por la cara del jugador y el pedido de atención inmediato, parece haber sido de gravedad.

Muy fea lesión de Portillo.

River acumula su segunda derrota consecutiva, dando una imagen preocupante en el juego, que fluyó poco. El equipo volvió a mostrar varios errores en el retroceso, además de mostrarse dubitativo en las decisiones.

Así fue el partido entre River y Argentinos

El primer tiempo arrancó con todo, con River controlando la pelota y teniendo la primera clara a los siete minutos, con un mano a mano que Gonzalo Montiel desperdició. El Bicho respondió rápido con una contra que no pudo concretar, por una gran acción defensiva del lateral derecho del Millonario.

¿CÓMO NO FUE GOL? MONTIEL TUVO EL PRIMERO PARA RIVER









El partido comenzó bastante accidentado, con Lucas Martínez Quarta teniendo que ser atendido por un corte en la cabeza por una acción con Tomás Molina. Por otra parte, Marcos Acuña fue amonestado por una dura plancha, que podría haber significado una tarjeta roja.

Argentinos Juniors plasmó el control que venía teniendo en el partido a los 35 minutos, cuando Hernán López Muñoz cruzó un zurdazo quirúrgico que se metió en el palo izquierdo de Beltrán y le dio la ventaja en el encuentro al Bicho, cumpliendo con la ley del ex.

El segundo tiempo tuvo un Argentinos más especulativo, con algunas chances de contra que contuvo bien el juvenil Beltrán. Por su parte, River no pudo terminar bien varias acciones, fallando en la definición o el último pase.

A los cuatro minutos de la segunda parte, Galoppo desperdició una chance con el arco solo, luego de que Brayan Cortés quedara a medio camino al intentar descolgar un centro.

SIN ARQUERO: GALOPPO ESTUVO A PUNTO DE EMPATAR PARA RIVER





Gallardo puso la última bala en ofensiva con el ingreso de Maxi Salas y el debut de Kendry Paez, por los juveniles Galván y Ruberto. Ninguno de los dos logró tener peso en el juego. El Millonario terminó diluyéndose con la lesión de Portillo, al quedar en inferioridad numérica.