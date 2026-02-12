Desde Qatar estarían dispuesto a pagar una fortuna por un jugador de River: de quién se trata

Un club qatarí podría desembolsar una suma millonaria por un jugador que llegó como una estrella. Cuál es el otro jugador que podría irse.

River ha incorporado jugadores de jerarquía en el último tiempo pero no logró establecer un nivel de juego donde se logre un rendimiento alto unificado que sea del gusto del entrenador Marcelo Gallardo o de los hinchas. Lo contrario, el nivel futbolístico despierta un enojo claro que se palpó en el rostro del entrenador y la actitud de los fanáticos durante la derrota 1-4 ante Tigre en el Más Monumental.

Hay jugadores que llegaron para ser titulares de primer momento pero no dieron la talla y ahora podrían salir de la institución debido a que también entraron en la lista de resistidos. Dos jugadores podrían irse del club de Núñez: uno a Qatar , el otro a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Uno de los que tendría la salida como una posibilidad real es el mediocampista colombiano Kévin Castaño , quien llegó en 2025 como una figura importante para consolidar el mediocampo pero no logró plantarse en la posición por lo que en este mercado el entrenador fue en búsqueda de mediocampistas como Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos refuerzos que rápidamente se metieron en el 11 inicial.

Kevin Castaño.jpg

Según trascendió, el futbolista por el que el millonario tuvo que desembolsar u$s 13,8 millones sería buscado desde Qatar. Si bien no trascendió el monto ni el club que haría una oferta por el jugador, el club de Núñez estaría dispuesto a negociar por el mismo valor que lo pagó al Krasnodar de Rusia.

Galarza Fonda, el otro jugador que podría salir

Matías Galarza Fonda, el paraguayo que llegó desde Talleres de Córdoba, podría salir de la institución si finalmente lo vienen a buscar desde la MLS. En los últimos días Colorado Rapids mostró un interés serio que se sumó al ya demostrado por el Atlanta United, que tiene de entrenador a Gerardo Martino.

Con la posible venta del jugador el millonario buscaría recuperar el dinero invertido: cuatro millones de dólares que también contempló el traspaso de Juan Portillo.

galarza fonda Matías Galarza Fonda realizó una publicación en redes sociales pidiendo disculpas por su error en la eliminación de River.

River busca volver a la victoria ante Argentinos Juniors: hora, formaciones y TV

River visitará este jueves a Argentinos Juniors, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de un buen resultado que le permita dejar atrás la goleada sufrida ante Tigre en su última presentación.

El encuentro, que está programado para las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.

River llega a este partido en un complicado momento, ya que en la fecha 4 sufrió una durísima goleada como local por 4-1 ante Tigre, que terminó con insultos y chiflidos de los hinchas en un tenso estadio Monumental.

Previamente, el “Millonario”, que es dirigido por Marcelo Gallardo, había cosechado buenos resultados gracias a los triunfos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate como visitante ante Rosario Central. Estos resultados le permiten a River estar cuarto en la Zona B, aunque la caída en su última presentación dejó más dudas que certezas.

river aaaj

La caída frente al "Matador" no solo dejó un resultado adverso y un bajo rendimiento colectivo, sino también consecuencias inmediatas de cara a la próxima fecha. La tarjeta roja que vio Vera, tras una disputa en altura que generó polémica por la falta de revisión del VAR, lo marginará del cruce ante el "Bicho" y obliga al "Muñeco" a mover piezas en una zona clave.

Desde el inicio de la temporada, Gallardo apostó por una dupla en la mitad de la cancha integrada por Vera y Aníbal Moreno, dos de los refuerzos del último mercado. Ambos fueron titulares en las primeras cuatro jornadas y respondieron dentro de lo esperado hasta el encuentro del sábado, donde la expulsión del ex Atlético Mineiro alteró los planes.

Ante este escenario, Galoppo aparece como la principal alternativa para ocupar ese lugar. El volante viene de un cierre de año complejo, marcado por el penal fallado ante Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Argentina y el posterior reproche del público.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una rápida eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland, mientras que en el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba y la derrota frente a Racing.

Es por esta razón que el encuentro de este jueves será clave para el “Bicho”, que buscará terminar la fecha dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

En este partido, además, se dará el reencuentro de Enzo Pérez, quien actualmente juega en el club de La Paternal, con sus ex compañeros de River.

Las posibles formaciones de River y Argentinos Juniors

Torneo Apertura

Zona B - fecha 5

Argentinos Juniors - River

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21:15. TV: TNT Sports

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Diego Porcel, Hernán López Muñoz, Alan Lescano; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.