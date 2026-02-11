La picante frase de Ruggeri sobre Gallardo luego de la goleada que sufrió River frente a Tigre

El Cabezón analizó en F90 la dura derrota que sufrió el Millonario el pasado sábado en el Monumental.

El pasado sábado, River sufrió una durísima goleada por 4 a 1 ante Tigre en el Monumental. En ese contexto, Oscar Ruggeri , ex jugador Millonario y actual panelista de F90 en ESPN, analizó la derrota del equipo del Muñeco y dejó una frase contundente: "Cuando vi la cara de Marcelo Gallardo creí que renunciaba".

El Cabezón, que luego remarcó que el DT es el indicado para revertir la situación de River y consideró que cualquier otro entrenador en ese lugar hubiese tenido un pie afuera de la institución.

"'El movete, River, movete' de los hinchas fue tímido. Con un River así, que es el más grande de todos, con el técnico que está parado ahí. Yo pensé que subía y renunciaba. Pensé que se iba. Se fue a la casa, se calmó y pensó que es el único que puede sacarlo adelante, el único capacitado", comentó Ruggeri a continuación, tratando de bajarle la espuma a su comentario y tratando de dejar bien parado al cuestionado DT de River.

image

Minutos después, el Cabezón consideró que cuando el Millonario buscó a Maximiliano Salas tendría que haber hecho un intento por Maravilla Martínez. "Son sociedades que funcionan. Hay menos chances de fallar", opinó el exdefensor campeón del mundo.

Cuál es el juvenil por el que apostaría Gallardo para revertir el presente de River

Tigre le dio un golpe que resonó adentro y afuera de River. El 1-4 sufrido en el propio Más Monumental, ante una hinchada que mostró todo su malestar por el resultado, le dio un revés deportivo que lo obligará a cambiar la imagen si no quiere profundizar las complicaciones del equipo en las competencias que disputa en esta temporada.

Tendrá este jueves la posibilidad de revertir la imagen, mostrar solidez en el rendimiento, aunque en frente tendrá a un duro rival como lo es Argentinos Juniors por el Torneo Apertura. En condición de visitante, Marcelo Gallardo deberá hacer modificaciones obligadas por la expulsión de Fausto Vera sufrida el pasado partido y otras para intentar darle una búsqueda distinta al equipo.

image

Según trascendió el DT buscará un nombre nuevo en la delantera: Joaquín Freitas, el delantero punta de 19 años que brilló en la victoria del millonario ante Talleres en la reserva. Entre los convocados estará el juvenil debido a la racha negativa que atraviesan Facundo Colidio y Maxi Salas, quienes hace tiempo no convierten goles.

El jugador que debutó a los 16 años en la primera de Acassuso lleva buenos números que lo posicionan como una opción para Gallardo: 11 goles y 6 asistencias en 34 partidos. Cabe recordar que en diciembre firmó contrato hasta 2028 con una cláusula de recisión de 100 millones de euros con el fin de blindarlo y no se vayan por poco dinero.

Mientras River busca asimilar rápidamente el impacto emocional que significó la dura derrota sufrida ante Tigre en Núñez. Tras la caída por 4-1, el plantel retomó las prácticas este domingo por la mañana en el predio de Ezeiza. Marcelo Gallardo decidió no postergar el análisis y mantuvo una charla profunda con sus dirigidos antes de comenzar el entrenamiento: el técnico fue tajante al explicar que no se pueden repetir los errores defensivos del sábado.