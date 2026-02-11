Las terribles imágenes de la snowboarder que cayó de cabeza en los Juegos Olímpicos

Lia Jiayu, medallista en los Juegos de 2018, sufrió un terrible accidente durante su presentación en las clasificatorias de halfpipe femenino.

La jornada clasificatoria de halfpipe femenino se snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 quedó marcada por la caída de la atleta china Liu Jiayu , quien debió ser retirada en camilla tras un incidente que generó preocupación entre los presentes. El accidente ocurrió en el Snow Park de Livigno, en la región de Valtellina, durante la segunda manga clasificatoria.

De acuerdo con reportes de las principales agencias apostadas en los JJOO, Liu Jiayu, medallista de plata en los Juegos de PyeongChang 2018, perdió el control luego de aterrizar su último salto. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver como el borde delantero de su tabla quedó atrapado en la nieve, lo que provocó que la atleta de 33 años cayera hacia adelante, impactando con fuerza el cuello y la cabeza en el borde del tubo.

La escena generó un inmediato silencio en el estadio y la suspensión de la música ambiental, mientras los equipos médicos acudieron al lugar. El personal médico, detalló que Liu permaneció inmóvil durante varios minutos y fue trasladada en un trineo de emergencia hacia la enfermería del complejo. Las primeras evaluaciones sugirieron que no presentaba lesiones en la columna cervical, aunque existe preocupación por un posible traumatismo en la cabeza.

accidente snowboarderen los Juegos Olmpicos de Invierno

image

image

La caída de Liu Jiayu ocurrió tras un error en la ejecución de su tercer truco, que alteró el ritmo para el cuarto y decisivo salto. La deportista se encontraba en el puesto 13 de la clasificación y necesitaba avanzar una posición para acceder a la final. Finalmente, quedó fuera de la competencia tras obtener 62,75 puntos en su primera carrera, mientras solo las 12 mejores avanzaron al evento decisivo que se llevará a cabo el próximo jueves.

Los detalles del accidente que sufrió Liu Jiayu

La prueba se interrumpió durante casi diez minutos luego del accidente. Compañeras de equipo y rivales, incluidos miembros de la delegación china y la estadounidense Chloe Kim, expresaron su preocupación en la zona mixta.

El equipo chino no emitió información inmediata sobre el estado de salud de Liu Jiayu ni sobre su posible continuidad en la competencia. El impacto de la caída y la posterior evacuación de la atleta generaron inquietud entre los espectadores y participantes, según reportaron diversos medios internacionales.

image

image

Liu Jiayu compite en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno y es una de las figuras más experimentadas del circuito internacional de snowboard. Su desempeño en Milán-Cortina estaba siendo seguido de cerca por la prensa asiática y por la comunidad deportiva, recordando su medalla de plata obtenida en 2018.

La final de halfpipe femenino está programada para el 12 de febrero a las 19:30 (CET), con la expectativa puesta tanto en la recuperación de Liu Jiayu como en la posibilidad de que Chloe Kim alcance un histórico tercer título consecutivo en la disciplina.

Jiayu no es la primera atleta que sufre un accidente de estas características en estos JJOO y que preocupa a la audiencia. Como es común en los deportes extremos, este tipo de siniestros ocurren a menudo. A pesar de ello, cada vez que pasan, conmocionan a los seguidores de los deportes de invierno.