Exclusivo: LM Neuquén en el debut de Tiziano Gravier y el llanto de Valeria Mazza en los Juegos Olímpicos

El hijo de la reconocida modelo hizo su estreno oficial en la competencia más importante del deporte blanco. LM Neuquén fue testigo del momento.

El hijo de Valeria Mazza debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

El mundo del deporte invernal puso sus ojos en una de las promesas del esquí alpino argentino. Tiziano Gravier , el hijo de la ex modelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier , concretó finalmente su esperado debut olímpico en una jornada cargada de adrenalina y sentimientos a flor de piel.

La competencia, que se desarrolla en un marco espectacular, marcó un hito en la carrera del joven deportista, del que LM Neuquén fue testigo con la cobertura del reportero gráfico Sergio Dovio .

Para Tiziano, la experiencia fue "muy emocionante" desde el primer minuto. "El día arrancó tempranito, un día espectacular", relató el atleta tras completar su participación en la disciplina de supergigante.

Finalizó 28° en la categoría de esquí alpino Súper-G en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Milán-Cortina d´Ampezzo, lo que es un resultado histórico para un representante de Argentina.

A pesar de los nervios lógicos de un estreno de esta magnitud, el joven se mostró satisfecho con su rendimiento en la pista, donde buscó plasmar todo el entrenamiento previo.

Gravier registró un tiempo de 1:29,06. En dicha categoría, el oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, gracias a su marca de 1:25,32, mientras que la medalla de plata la consiguió el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (1:25,45) y la de bronce fue para el suizo Marco Odermatt (1:25,60).

La emoción de Valeria Mazza en la pista

A pocos metros de la llegada, una madre no podía contener el orgullo. Valeria Mazza, visiblemente conmovida, siguió cada segundo de la bajada de su hijo. "Estaba muy emocionada, más que nerviosa", confesó la modelo en diálogo exclusivo con LM Neuquén.

La tensión se transformó en lágrimas de alegría justo antes de que Tiziano tomara la largada: "Se me cayeron las lágrimas, no podía parar", admitió.

La familia no es ajena a los riesgos que implica el esquí de alta velocidad. Valeria explicó que, si bien están "acostumbrados a sufrir esa parte" de ver a sus hijos bajar a velocidades extremas, el contexto de unos Juegos Olímpicos le otorga un tinte mucho más movilizante. El objetivo del día para el equipo era terminar dentro de los mejores 30, una meta que Tiziano logró cumplir con éxito.

Próximas competencias para Tiziano Gravier

A pesar de un pequeño error técnico en la mitad del recorrido que le restó velocidad, el balance inicial de Tiziano Gravier fue sumamente positivo.

"Pude hacer lo que quería hacer", señaló el esquiador, quien ya tiene la mente puesta en sus próximos desafíos en la nieve. Esta primera experiencia le brinda la confianza necesaria para encarar lo que resta del calendario olímpico con mayor seguridad.

El calendario para el joven deportista continúa con dos fechas clave: el 14 y el 16. Especialmente el día 14 será fundamental, ya que se disputará la prueba de gigante, la especialidad de Tiziano. "Es la carrera que estaba esperando", aseguró su madre, quien confirmó que toda la familia volverá a estar presente para alentarlo.

