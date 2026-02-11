Cuál es el juvenil por el que apostaría Gallardo para revertir el presente de River

Tigre le dio un golpe que resonó adentro y afuera de River . El 1-4 sufrido en el propio Más Monumental, ante una hinchada que mostró todo su malestar por el resultado, le dio un revés deportivo que lo obligará a cambiar la imagen si no quiere profundizar las complicaciones del equipo en las competencias que disputa en esta temporada.

Tendrá este jueves la posibilidad de revertir la imagen, mostrar solidez en el rendimiento, aunque en frente tendrá a un duro rival como lo es Argentinos Juniors por el Torneo Apertura. En condición de visitante, Marcelo Gallardo deberá hacer modificaciones obligadas por la expulsión de Fausto Vera sufrida el pasado partido y otras para intentar darle una búsqueda distinta al equipo.

Según trascendió el DT buscará un nombre nuevo en la delantera: Joaquín Freitas, el delantero punta de 19 años que brilló en la victoria del millonario ante Talleres en la reserva. Entre los convocados estará el juvenil debido a la racha negativa que atraviesan Facundo Colidio y Maxi Salas, quienes hace tiempo no convierten goles.

El jugador que debutó a los 16 años en la primera de Acassuso lleva buenos números que lo posicionan como una opción para Gallardo: 11 goles y 6 asistencias en 34 partidos. Cabe recordar que en diciembre firmó contrato hasta 2028 con una cláusula de recisión de 100 millones de euros con el fin de blindarlo y no se vayan por poco dinero.

River busca asimilar rápidamente el impacto emocional que significó la dura derrota sufrida ante Tigre en Núñez. Tras la caída por 4-1, el plantel retomó las prácticas este domingo por la mañana en el predio de Ezeiza. Marcelo Gallardo decidió no postergar el análisis y mantuvo una charla profunda con sus dirigidos antes de comenzar el entrenamiento: el técnico fue tajante al explicar que no se pueden repetir los errores defensivos de ayer.

El ambiente en el River Camp estuvo marcado por un clima de seriedad y decepción por el reciente resultado adverso. Los futbolistas realizaron trabajos regenerativos mientras el cuerpo técnico planificaba la estrategia para los próximos compromisos del torneo local. El objetivo inmediato es cambiar la imagen del equipo el próximo jueves en el estadio Diego Armando Maradona: allí, los de Núñez visitarán a Argentinos Juniors con la obligación de sumar de a tres para recuperar la confianza perdida.

El DT está convencido de que la actuación del fin de semana fue una excepción y no una tendencia de su ciclo. Por esta razón, el entrenador no planea realizar una renovación masiva de nombres dentro de la alineación titular. Por lo pronto, optaría por darle revancha a la gran mayoría de los jugadores que estuvieron presentes en el Monumental. Sin embargo, tendrá la baja obligada de Fausto Vera, quien recibió la tarjeta roja en el partido anterior.

Los cambios que planea Gallardo para el jueves

Una de las principales novedades para el próximo encuentro podría ser el regreso de Marcos Acuña al lateral izquierdo como titular. Asimismo, Franco Armani completó una nueva semana de entrenamientos tras superar su lesión en el tendón de Aquiles: el arquero histórico estaría a disposición por primera vez en lo que va del 2026.

En el frente de ataque persiste el interrogante sobre quiénes acompañarán la ofensiva en el estadio de La Paternal. El estratega analiza si mantener a la dupla conformada por Facundo Colidio y Maxi Salas para el próximo compromiso. También asoma la posibilidad de incluir desde el arranque a los juveniles Agustín Ruberto e Ian Subiabre tras sus ingresos. Ambos delanteros mostraron movilidad en el segundo tiempo ante el Matador y son seguidos de cerca por el técnico.

NO LO PODÍA CREER: Marcelo Gallardo se llevó las manos a la cabeza luego del 4-0 de Tigre ante River por el #TorneoApertura.

El Millonario había comenzado la temporada con dos victorias consecutivas, pero el rendimiento decayó en las últimas dos jornadas. El empate ante Rosario Central y la goleada de Tigre encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. Ahora, el grupo busca transformar esa frustración en una energía positiva para afrontar el duelo contra el Bicho. El margen de error se redujo drásticamente y el plantel sabe que necesita una respuesta futbolística inmediata.

La semana de trabajo será corta, por lo que Gallardo deberá definir los detalles tácticos en pocas sesiones. La prioridad absoluta del ídolo es recuperar el funcionamiento colectivo que supo mostrar en el inicio del certamen. Los hinchas esperan que el equipo recupere su identidad y logre una victoria que calme las aguas.