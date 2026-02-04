Por qué se demora el debut de Kendry Páez en River

Una de las últimas contrataciones del Millonario, que genera mayor expectativa, espera por su primer partido con la institución.

La expectativa por el estreno de la joya ecuatoriana Kendry Páez en River deberá esperar al menos una semana más, ya que no estará ni en el banco de suplentes para el compromiso del sábado ante Tigre por el Torneo Apertura .

Luego de una charla privada con Marcelo Gallardo, se determinó que el futbolista no formará parte de la lista de convocados. El cuerpo técnico y el jugador acordaron realizar una puesta a punto física y técnica de diez días antes de lanzarlo oficialmente a la competencia , buscando una adaptación óptima al ritmo del fútbol argentino.

Muestra del compromiso con este plan de trabajo fue lo ocurrido durante la jornada de este miércoles en el River Camp. Mientras el resto del plantel profesional se retiraba tras la práctica matutina, Páez fue el único jugador que decidió quedarse en el predio para realizar un segundo turno de entrenamiento en soledad.

Este esfuerzo extra tiene como objetivo llegar en plenitud al martes 17 de febrero, fecha que el club tiene marcada en el calendario para su debut oficial en el marco de la Copa Argentina.

kendry paez

La decisión de postergar su debut responde a la intención del entrenador de no quemar etapas con el juvenil, especialmente en un contexto donde el equipo necesita soluciones creativas ante la reciente baja de Sebastián Driussi.

Con esta planificación, el volante ofensivo tendrá el tiempo necesario para asimilar los conceptos tácticos del "Muñeco" y debutar sin las presiones de una incorporación inmediata y sin rodaje previo.

River sigue en la búsqueda de un 9: el ex Boca que fue ofrecido al Millonario

El ex goleador de Boca y con presente en el San Pablo de Brasil, Jonathan Calleri, fue ofrecido a River y el entrenador Marcelo Gallardo analizaría la posible contratación del delantero ante la necesidad de reforzar el ataque.

El “Muñeco” buscaría ponerle fin al mercado de pases del elenco millonario con la incorporación de un “nueve” dado que Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio no lo terminan de convencer.

En los últimos días apareció en la órbita riverplatense el colombiano Rafael Santos Borré, quien ya supo defender la camiseta con la banda roja, pero pareciera ser que las negociaciones se estancaron por lo que surgió el atacante de 32 años con pasado en el “Xeneize” en el radar.

Jonathan Calleri.jpg

Sin embargo, la situación del conjunto de Núñez no es sencilla ya que, de querer sumar un refuerzo, deberá desprenderse de un futbolista al exterior -en calidad de cedido o por venta- para liberar cupo, dado que el lugar que liberó Lisandro Bajú lo ocupó Kendry Páez.

Calleri ya fue sondeado por River y el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, pero la operación nunca se concretó. No obstante, la Comisión Directiva del “Millonario” analizará la situación con la idea de incorporar al equipo un jugador que ya fue buscado en tras ventanas de transferencias y que es del agrado del DT.

Si bien es cierto que el cuadro rojiblanco está en busca de un delantero, tampoco cuentan con la urgencia de contratar un delantero, por lo que podrían aguardar hasta el mercado invernal para definir si acelerar por un atacante o quedarse con lo que tienen.