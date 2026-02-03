Preocupación en River: qué figura del plantel se lesionó y se perderá varios partidos

Marcelo Gallardo sumó un dolor de cabeza en el partido ante Rosario Central donde volvió a mostrar que tiene herramientas para trabajar y convertirse, nuevamente, en un equipo protagonista en el torneo local como también en su participación en la Copa Sudamericana a la cual clasificó para esta temporada. Es que el empate plagado de polémica contra el Canalla tuvo un episodio que obliga al entrenador a tomar nuevas decisiones.

De cara a los próximos duelos el entrenador se verá obligado a hacer una modificación del once inicial que jugó contra el elenco rosarino. Es que en dicho partido el delantero sufrió una lesión importante en su pierna izquierda: desgarro de grado I en el isquiotibial, por lo que el jugador deberá enfrentar una recuperación que lo marginará de las canchas entre 15 y 21 días.

El jugador había salido en el entretiempo del partido por la molestia, dejándole el lugar al ex Racing Maxi Salas , quien se perfila para ser titular para los próximos encuentros aunque también son opción Agustín Ruberto y el flamante refuerzo Kendry Páez, dependiendo de la reconfiguración del once que elija el DT.

El jugador, que atraviesa una sequía de trece partidos sin anotar (último tanto el 21 de agosto de 2025), podría quedarse afuera incluso del partido por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, pactado para el 17 de febrero.

La contundente respuesta de Marcelo Gallardo cuando fue consultado por la contratación de un nueve

River tuvo un buen desempeño en el encuentro ante Rosario Central, en un desarrollo parejo entre ambos clubes que estuvo enmarcado en varias polémicas que despertaron una fuerte opinión pública sobre el duelo. Tras un partido que le sirvió de medida al millonario debido a la jerarquía del equipo rival, el entrenador Marcelo Gallardo habló con la prensa en conferencia de prensa y fue contundente a la posibilidad de contratar a un nueve.

"Lo que no entienden tal vez es que no hay para nuestro funcionamiento un delantero que venga, tac, vení y jugá. No es fácil. Estuvimos en el mercado, seguimos evaluando condiciones y posibilidades y jugadores para River es difícil encontrar. Y así todo, cuando son probados, tenés que venir y responder. Entiendo esta cosa de que 'hay que traer', pero no es traer por traer. Intento ser cauto, ver en los chicos también evoluciones, qué nos pueden dar en la competencia ya por los puntos. Qué nos pueden generar para tener recambio y frescura. Y también es un período hasta mitad de año, tres meses y pico de competencia en el cual tengo plantel para pelear", dijo el jugador en medio de los rumores de una posible vuelta de Rafael Santos Borré.

Por otra parte afirmó: "Tengo plantel para pelear y luego veremos. Entiendo que se estén buscando, si River tiene que traer un 9. Pero es una opinión facilista. Cuando vos empezás en la búsqueda, no es fácil. Hacer nombres propios... ¿De qué sirve? Si no hay posibilidad de una. Intentaremos seguir convencidos de que el plantel nos seguirá dando soluciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018162277090758737&partner=&hide_thread=false "A VECES NO ES TRAER POR TRAER" Marcelo Gallardo habló sobre la posible llegada de un nueve a River y destacó que el Millonario sigue en el mercado. pic.twitter.com/Mpmu1VEWQ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 2, 2026

Otras frases del entrenador

Sobre el partido: "No pudimos convertir pero puedo destacar el buen funcionamiento del equipo sobre todo en la primera mitad. En una cancha siempre complicada asumimos el rol protagónico con buena circulación, buen control de juego. Fue un muy buen primer tiempo, me sentí muy reflejado e identificado con lo de la primera etapa. Luego nos costó sostener porque jugamos ante un rival complicado, empezaron a empujar de otra manera, lo emparejaron en el segundo tiempo y nos faltó frescura con los cambios para terminar mejor el partido. Me voy tranquilo con el funcionamiento. Seguimos creciendo y en evolución. El gol llegará porque si el equipo juega bien, el gol va a llegar".

Sobre la delantera: "Salas es delantero. No jugamos con un 9 de referencia. Entramos, salimos, nos movemos. Es el sistema para jugar. Creo que en mi gestión pocas veces con casos puntuales que hemos tenido, los jugadores delanteros que no dan referencias siempre fueron así. Por características también se hablará no hacen goles. Lo típico, lo de siempre. Nada que no vaya a suceder cuando el año pasado Driussi tampoco hacía goles y luego sí los hizo. Se lesionó... Son jugadores que tienen gol y que por el funcionamiento van a convertir. Yo estoy tranquilo porque veo evolución en el juego".

¿Encontró el mejor mediocampo?: "Mejor. Eso significa que en esta nueva construcción lo del año pasado, dije, lo dejamos atrás. Miramos el presente con optimismo de acuerdo a lo que nosotros pretendíamos de este inicio de año. Buscar variantes que nos dieran soluciones y aportaran buen funcionamiento. El equipo no es la mitad de la cancha, es desde el arquero, la línea de 4, los mediocampistas, los delanteros, todos. Pero vamos encontrando soluciones y sintiéndonos cómodos".