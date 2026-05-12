Coudet pisa fuerte: respaldo a un titular y una sorpresa fuera de los convocados

Se publicaron los jugadores disponibles de River contra Gimnasia y el Chacho tomó importantes decisiones.

Se conoció la lista de convocados de River para enfrentar a Gimnasia, mañana a las 21:30 en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura, y el Chacho Coudet tomó fuertes decisiones: Franco Armani vuelve, pero será suplente de Santiago Beltrán , y Kendry Páez quedó fuera del partido.

La primera medida del entrenador es una fuerte banca al arquero juvenil, que viene siendo figura en los últimos partidos del Millonario, mientras que la segunda pasa por una cuestión táctica, al dejar fuera también a Ian Subiabre.

La agónica clasificación de River ante San Lorenzo dejó dos sensaciones: un poco de la suerte que suelen tener los campeones, a la vez de una preocupación futbolística por no encontrar el camino en ciertos partidos que parecen más abiertos.

En la lista de convocados, Coudet tomó fuertes decisiones tácticas, dejando fuera a Páez y Subiabre, que no vienen teniendo buenos rendimientos, y dándole más lugar a algunos juveniles que vienen cumpliendo como Freitas y Silva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2054333059076370615?s=20&partner=&hide_thread=false Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura #VamosRiver pic.twitter.com/fdyXCaNpSw — River Plate (@RiverPlate) May 12, 2026

Con respecto al respaldo del arquero, esta era una de las grandes incógnitas en cuanto a la toma de decisiones del DT: Beltrán dio un paso al frente cuando se lesionaron Armani y Centurión y tuvo grandes actuaciones, siendo figura en varios partidos.

Aún así, la figura de Armani es muy grande en River, y con la información de que volvía de la lesión, se esperaba la decisión del Chacho, que pisó fuerte y respaldará al juvenil, dejándolo de titular en el duelo clave contra Gimnasia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2054306626266394715?s=20&partner=&hide_thread=false Finalmente, el momento llegó. Franco Armani recibió el alta médica y la disyuntiva sobre qué decisión iba a tomar Eduardo Coudet en el arco de River quedó zanjada: el entrenador respaldará el gran presente de Santiago Beltrán y lo mantendrá como titular en River para los… pic.twitter.com/n5cTAiuYYh — TyC Sports (@TyCSports) May 12, 2026

Más allá de esto, el arquero campeón del mundo volverá a la titularidad en la próxima fecha de Copa Sudamericana, en la que Beltrán no podrá participar por haber sido expulsado ante Carabobo. Algunos periodistas partidarios aseguran que podría ser su último encuentro con la camiseta de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2053910030483599766?s=20&partner=&hide_thread=false Franco Armani PODRÍA IRSE DE RIVER EN JUNIO, ya lo contactaron de Atlético Nacional.



Con la suspensión de Beltrán, ante Bragantino podría ser SU ÚLTIMO PARTIDO EN RIVER.



Vía @HernanSCastillo. pic.twitter.com/q2h3cWBvxO — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 11, 2026

El gran presente de Santiago Beltrán, presagiado por Borja

La figura de Miguel Ángel Borja ya quedó atrás en el mundo River aunque cada tanto se vuelve a recordar su nombre cuando los delanteros atraviesan esas rachas negativas por las que no pueden convertir para ayudar a su equipo. Sin embargo, en las últimas horas el jugador colombiano dio vueltas en las redes sociales con una frase especial sobre el arquero Santiago Beltrán.

El video que ya tiene tres años desde su creación se volvió viral por una frase del colombiano que es clara. En medio de una entrevista con Polibamba, un influencer colombiano, en el predio de Ezeiza que tiene el millonario, y después de una atajada terrible tras un tiro libre espectacular, el colibrí fue contundente.

Borja sobre Beltrán

"Este va a ser uno de los mejores arqueros del fútbol argentino”, le confesó al streamer colombiano todavía asombrado por la volada a su palo derecho para sacar una pelota que pedía ángulo. Tres años más tarde de esa frase en la que tenía tan solo 17 años, el arquero fue integrado a la prelista de Lionel Scaloni con la Selección argentina para el Mundial 2026.