Hace 25 años esperan la escritura: el reclamo de vecinos de Melipal que dicen "no existimos"

Familias del sector Melipal 2 aseguran que terminaron de pagar sus viviendas hace años, pero aún no pueden escriturar ni tener nomenclatura catastral.

Los vecinos llevan más de una década pidiendo poder escriturar sus viviendas.

Vecinos del barrio Melipal volvieron a reclamar la regularización de los terrenos donde viven desde hace más de dos décadas. Se trata de familias del sector conocido como Melipal 2, sobre avenida Primero de Mayo, quienes aseguran que, pese a haber terminado de pagar sus viviendas hace años, todavía no pueden obtener la escritura ni contar con la división legal de los terrenos donde están construidos los dúplex.

El problema afecta específicamente a 28 dúplex que forman parte de un complejo habitacional entregado por Provincia hace unos 25 años. Según explicaron los vecinos, la falta de mensura impide que cada vivienda tenga su propia nomenclatura catastral y, en consecuencia, no pueden escriturar ni hacerse cargo formalmente de impuestos y otros trámites vinculados a la propiedad.

María, una de las vecinas que encabeza el reclamo, contó que muchas familias ya cancelaron el pago de las casas hace años, pero siguen sin ser reconocidas legalmente como propietarias. “Hace 25 años que vivimos acá y no logramos la mensura de los terrenos. Algunos ya pagamos las viviendas hace muchísimo tiempo, pero no somos dueños porque no tenemos escritura. Es como que no existimos”, expresó.

Según relató, el reclamo fue presentado en distintas oportunidades ante organismos provinciales y municipales. Los vecinos acudieron al IPVU, a la Municipalidad y también al Concejo Deliberante, aunque hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta que destrabe la situación.

Barrio Melipal (11) Claudio Espinoza

El principal problema: los terrenos no cumplen con el frente mínimo

De acuerdo a lo que les explicó un agrimensor, el inconveniente estaría relacionado con las dimensiones de los lotes donde fueron construidos los dúplex. Los terrenos tendrían menos de 10 metros de frente, mientras que la normativa municipal establece ese mínimo para autorizar una mensura.

“Nos dijeron que los terrenos tienen menos de 10 metros de frente y que por eso no se puede regularizar. Pero nosotros no decidimos cómo hacer las viviendas. Provincia nos las entregó así”, sostuvo María.

Frente a esta situación, los vecinos piden que el Municipio autorice una excepción que permita avanzar con la subdivisión de los terrenos y la posterior escrituración de cada vivienda. “Lo único que necesitamos es una resolución por excepción para que Provincia pueda mensurar y separar cada dúplex”, indicó.

Los habitantes del sector aseguran que el pedido viene atravesando distintas administraciones municipales sin avances concretos. Incluso afirmaron que solicitaron reuniones con el intendente, aunque hasta ahora no se les ha confirmado una fecha.

Barrio Melipal (9) Claudio Espinoza

“Hemos pedido audiencia con el intendente, pero no nos recibió todavía. La secretaria nos contesta, pero claramente no tiene poder de decisión”, señaló la vecina.

“Seis dúplex en un mismo terreno”

Uno de los puntos que más preocupa a las familias es que varios dúplex comparten una única parcela. Según detallaron, hay sectores donde seis viviendas figuran dentro de un mismo terreno, sin separación legal.

Esa situación genera problemas administrativos y también económicos para los vecinos. María contó que recientemente una jubilada recibió una deuda de impuestos correspondiente a todo el terreno donde están construidos varios dúplex.

“Nos enteramos de que a una señora mayor que cobra la mínima le estaban cobrando impuestos por todo el terreno completo. Es una aberración”, cuestionó.

Barrio Melipal (2) Claudio Espinoza

La vecina explicó que, mientras no exista subdivisión, los habitantes no pueden asumir individualmente obligaciones como tasas municipales o contribuciones vinculadas a mejoras.

“Necesitamos que separen cada dúplex para que cada uno se haga cargo de sus impuestos y de su propiedad”, remarcó.

Un barrio con servicios, pero sin regularización

A pesar de la falta de documentación legal, el sector cuenta desde hace años con servicios básicos y también con asfalto. Sin embargo, los vecinos aseguran que muchas de esas mejoras nunca pudieron regularizarse administrativamente.

“Los servicios sí los pagamos todos desde el primer momento. Luz, gas, agua, todo está dividido. Eso es lo único que está en condiciones”, explicó María.

La situación es diferente con otros aspectos vinculados al barrio. Según indicó, no tienen nomenclatura catastral individual, tampoco escritura y ni siquiera pueden asumir formalmente algunos impuestos municipales debido a la falta de subdivisión.

Barrio Melipal (8) Claudio Espinoza

“Tenemos asfalto, pero nunca lo pagamos porque no existimos administrativamente. No tenemos numeración, no tenemos escritura, no tenemos nada”, resumió.

Los vecinos remarcaron que no se trata de un asentamiento nuevo ni de una ocupación reciente, sino de viviendas construidas hace más de dos décadas y entregadas formalmente por el Estado provincial.

“No es un barrio nuevo. Hace 25 años que vivimos acá. No hay algo que justifique seguir esperando más tiempo”, planteó la vecina.

Mientras tanto, las familias esperan que el reclamo tome visibilidad y que finalmente alguna gestión avance con la autorización necesaria para regularizar la situación dominial de las viviendas.