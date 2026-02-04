La picante respuesta de Sebastián Villa a los hinchas de Boca que lo criticaron por negociar con River: "Soy un trabajador"

Sebastián Villa tiene claro cuales son sus intenciones para su futuro profesional como jugador. Por más que en el mundo Boca haya hecho ruido el coqueteo con River , el delantero colombiano que tuvo pasado con la azul y oro no niega que pueda en un futuro pueda cruzar la banda roja en el pecho.

El futbolista colombiano volvió a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza en la victoria 2-1 del equipo ante Sarmiento de Junín. En diálogo con ESPN tras el encuentro, se refirió al malestar que generó en algunos hinchas del xeneize: "Por ahí algunos me escribían o me decían en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Y o soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia . Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro, en el de mi familia".

A su vez, para dejar en claro su postura, afirmó que el club de Núñez tiene las puertas abiertas para que realice una oferta: "Todo puede pasar ... Juanfer (Quintero) es mi hermano y las puertas están abiertas. Sigo ahora defendiendo los colores de Independiente Rivadavia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2018877603541631074&partner=&hide_thread=false LA PALABRA DE SEBASTIÁN VILLA: El frustrado pase a River, su profunda amistad con Quintero y el sueño del Mundial con Colombia.



Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1shP8ux20G — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 4, 2026

El jugador dejó en claro que está contento en el elenco mendocino en el que jugará la Copa Libertadores: "El apoyo de la gente, de los dirigentes, técnico y jugadores es muy grande, estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas, con nuevos jugadores que se sumaron a los que ya estábamos, así que esperamos también rendir bien en la Libertadores".

"Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí", sumó y se refirió al deseo de ser citado a la Selección colombiana para jugar la Copa del Mundo: "Veremos, ojalá que el profe (Néstor) Lorenzo pueda ver lo que uno hace y espero poder estar en el listado para el Mundial".

Para cerrar, se refirió a la absolución sobre la acusación por abuso sexual: "Todos cometemos errores, lo pagué... Soy una persona madura, ahora pude renacer gracias a Dios y hacer las cosas bien, ayudando a mis compañeros en el equipo y seguir bien. Mientras está acá, daré todo por este club".

"CR7ARiver": El hashtag de los hinchas de River con el que buscan convencer a Cristiano Ronaldo para que llegue al club

Los hinchas de River tienen un su mirada un objetivo claro. Si bien ha sido un mercado de pases positivo para los dirigidos por Marcelo Gallardo, pasan las horas y la campaña para que el club concrete la llegada de una estrella del fútbol mundial se hace más fuerte, al punto tal de ser tendencia en la Argentina.

En el millonario iniciaron una campaña en las redes sociales para convencer a una estrella mundial que ha brillado en el Real Madrid de España: Cristiano Ronaldo es la búsqueda que tienen los hinchas. Así lo dejaron en claro a través de las redes sociales, principalmente X (ex Twitter) donde lograron mantenerse por varias horas en el puesto dos de Tendencias con el #CR7aRiver.

Rápidamente hicieron notar su deseo de que el portugués llegue al club: "Seria el mejor fichaje de la historia del futbol, nada se le igualaria", "Nunca vi a alguien tan espiritualmente de River como Cristiano Ronaldo", "LO QUE ME ILUSIONA GRITAR UN SIUUUUUUU EN EL MONUMENTAL POR DIOS", escribieron algunos usuarios en la red social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/facupietro/status/2018842406032945211&partner=&hide_thread=false Seria el mejor fichaje de la historia del futbol, nada se le igualaria #CR7ARiver pic.twitter.com/9BfDPCieG2 — Facumillo (@facupietro) February 4, 2026

En River no lo ven como una propuesta alocada. Es que el futuro del delantero en el Al Nassr de Arabia Saudita pende de un hilo luego de un fuerte enojo con la gestión del Fondo de Inversión Pública, alegando una mala distribución de fondos. Esta situación podría abrir camino para que el jugador busque una nueva alternativa, teniendo al millonario como opción.

Cabe recordar que el entrenador Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en un amistoso en Arabia Saudita, había acercado su propuesta previamente para tenerlo en las filas del millonario para disputar el Mundial de Clubes. Más allá del interés optó por continuar en Arabia pero al ser consultado expresó: “Nunca puedo decir que de esa agua no beberé“.