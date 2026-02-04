Cómo es el gimnasio en el que se jugará la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea

El Gimnasio Gijang de Busán será la sede de la serie de primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur , que se disputará este fin de semana. La ciudad, la segunda más grande del país asiático, cuenta con casi 3,5 millones de habitantes y es reconocida a nivel internacional por su puerto, sus extensas playas, los paisajes costeros y una agenda permanente de eventos deportivos y culturales de primer nivel.

El estadio forma parte de un moderno complejo deportivo municipal concebido para combinar el alto rendimiento con el uso comunitario. Aunque el tenis desembarca por primera vez de manera oficial con una serie de Copa Davis, el Gimnasio Gijang ya cuenta con un recorrido destacado dentro del deporte internacional: fue construido en el marco de los Juegos Asiáticos y, a lo largo de los años, recibió competencias de relevancia como el Campeonato Mundial de Karate WCKF, además de múltiples torneos regionales y nacionales.

Inaugurado oficialmente en 2005, el recinto posee una capacidad aproximada para 3.700 espectadores. Según estimaciones de la organización local, para el cruce del próximo fin de semana se espera una ocupación cercana al 90%, con una marcada presencia del público coreano y un reducido pero significativo grupo de hinchas argentinos, invitados especialmente por la Embajada de la Argentina en Corea del Sur para acompañar al equipo nacional.

Habitualmente, el estadio es sede de disciplinas como handball, vóley, bádminton y karate, deportes que se adaptan a su estructura cubierta y a su diseño funcional. Para la Copa Davis, el gimnasio fue acondicionado especialmente con el montaje de una cancha de carpeta de madera, una superficie homologada que presenta una velocidad 4 ITF, considerada media-rápida dentro de los parámetros oficiales de la Federación Internacional de Tenis.

Cómo se siente el equipo argentino en las prácticas en el Gimnasio Gijang

Durante los primeros días de entrenamiento, el equipo argentino tomó contacto con una cancha que, si bien no se percibe como excesivamente veloz, presenta un pique bajo, una característica que obliga a realizar ajustes finos en el juego y en la toma de decisiones. Las pelotas oficiales para la serie, homologadas por la ITF y habituales en este tipo de competencias, serán otro de los factores a tener en cuenta por su comportamiento sobre la superficie a lo largo del fin de semana.

“La superficie con la que nos encontramos la estrenamos nosotros, la cancha estaba recién pintada, sin uso. No tiene un pique muy alto, es un pique bastante bajo; la pelota como que no avanza mucho. A diferencia de otra superficie donde la pelota rebota más, acá no, y la tendencia de los piques son bajas, así que hay que cambiar un poquito la posición, ajustar tanto la posición de espera como los movimientos, sobre todo hacia adentro, con los tiros que tal vez no llevan mucha velocidad”, comentó el capitán argentino, Javier Frana, en su llegada al recinto.

Javier Frana

Así, el Gimnasio Gijang se prepara para escribir una página inédita en su historia, al recibir por primera vez a la Copa Davis y convertirse en el epicentro del cruce entre Argentina y Corea del Sur, en una serie que pondrá en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers y que marcará un nuevo capítulo para el tenis en Busan.