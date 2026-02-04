Cómo es el nuevo protocolo de la Conmebol que ya se implementa en la Libertadores 2026

Se estrenó en el duelo de anoche entre The Strongest y Deportivo Táchira y estará presente en toda la edición 2026.

Arrancó la Copa Conmebol Libertadores 2026 y lo hizo con una modificación reglamentaria que apunta a transformar el desarrollo de los partidos y la forma en la que se vive el certamen. En las últimas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó oficialmente que desde el primer encuentro de la competencia se implementará una pausa de rehidratación obligatoria , con una duración máxima de 90 segundos en cada tiempo de juego.

La medida ya está contemplada dentro del reglamento y se aplicará a lo largo de toda la edición 2026. A diferencia de las pausas de hidratación tradicionales que solemos ver en el fútbol actual y que suelen depender de condiciones climáticas extremas, en este caso se trata de una disposición fija, que busca garantizar un mismo criterio en todos los partidos del torneo, independientemente del estadio, la ciudad o la temperatura al momento del encuentro.

Con esta decisión, la Conmebol apunta directamente a reforzar el cuidado físico del futbolista en una competencia caracterizada por su intensidad, viajes extensos y exigencia máxima. Pero el objetivo no se limita únicamente al aspecto fisiológico.

image

La nueva reglamentación fue aplicada por primera vez el martes, en el partido que abrió formalmente la Libertadores 2026. Por la fase 1, en La Paz, The Strongest se hizo fuerte y derrotó a Deportivo Táchira por 2-1 en el encuentro de ida. Esta etapa continúa este miércoles en Paraguay, con 2 de Mayo contra Alianza Lima mientras que el jueves, en Uruguay, Juventud de las Piedras se medirá ante Universidad Católica de Ecuador. Las revanchas se desarrollarán la semana siguiente.

Cómo se aplica este nuevo protocolo

Según lo establecido en el nuevo reglamento, el árbitro será el encargado de determinar el momento exacto en el que se realizará esta interrupción dentro de cada tiempo. Durante esos segundos, los jugadores permanecerán dentro del campo y se acercarán a la zona próxima a los bancos de suplentes, donde podrán rehidratarse antes de reanudar el juego.

En un torneo como la Libertadores, donde cada detalle puede inclinar la balanza, esta pausa también abre una posibilidad táctica importante. Si bien no será un "tiempo muerto" formal como si existen en otros deportes, el corte puede servir para ordenar líneas, ajustar marcas, reorganizar un planteo o cualquier intercambio del cuerpo técnico con sus jugadores.

image

Más allá del beneficio deportivo, Conmebol destacó que este momento permitirá enriquecer la experiencia del público. La pausa de rehidratación también será utilizada para mostrar el partido desde una perspectiva más cercana, capturando instantes que habitualmente quedan fuera de cámara en las transmisiones televisivas.

En definitiva, será un espacio donde la transmisión podrá reflejar la esencia del juego con mayor intimidad, aportando una lectura distinta del partido y mostrando aspectos que no siempre se perciben cuando la pelota está en movimiento.

Según el artículo 5.1.9.2 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Libertadores habrá "aproximación de cámaras y micrófonos específicos del equipo de producción" con el objetivo de captar imágenes y sonidos, incluyendo eventuales instrucciones transmitidas por los miembros del cuerpo técnico a los jugadores.