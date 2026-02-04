Gran expectativa en el comienzo de la pretemporada de Cipo

Bajo las órdenes del Chango Cravero y con presencia de público, el plantel comenzó a trabajar en La Visera.

En el lluvioso mediodía de este miércoles, Cipo puso primera de cara a un nuevo desafío en el Federal A. Con mucha presencia del público, amplia cobertura de los medios de la región, dirigentes y autoridades municipales, el plantel salió a la cancha en La Visera para realizar los primeros movimientos de la pretemporada.

Estuvieron presentes todos los refuerzos confirmados por el club hasta ahora y el cuerpo técnico encabezado por el Chango Cravero, su ayudante, Alejandro Barbona , el preparador físico, Maximiliano De La Hoz , y el entrenador de arqueros, César Kurz.

La salida de los jugadores al césped de La Visera fue bajo el aplauso de la gente que se hizo presente, demostrando la expectativa que genera el comienzo de una nueva temporada, la renovación en el plantel y la continuidad del entrenador, que condujo a Cipo a ser uno de los equipos destacados de la última temporada.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (20) Sebastián Fariña Petersen

La palabra del Chango Cravero

"Muy contento por el apoyo de la gente desde el primer día. Por eso y por el armado del plantel también, así que hay que empezar a laburar", comenzó diciendo el Chango a LMNEUQUÉN tras el entrenamiento.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (45) Sebastián Fariña Petersen

Cipo ha tenido varias bajas de jugadores titulares y, al igual que sus rivales, deberá construir nuevamente su equipo con algunos que se quedaron y los refuerzos: "El mercado de pases se mueve mucho porque los jugadores eligen ir cambiando de equipo o de divisional si les va bien. Pero esto es así, sabemos que va a ser un campeonato difícil, hay equipos que se han reforzado muy bien y hay que pelearla. Tenemos muy buen plantel, hay que armar un buen grupo. Se han ido jugadores importantes pero yo creo que los reemplazamos muy bien".

Uno de los siete refuerzos es Sebastián Jeldres, un delantero de experiencia.

"Muy contento de estar acá. No se dudó en ningún momento cuando apareció la posibilidad de venir. Hoy con la presentación y conociendo a los chicos, viendo el plantel que se ha formado, la ilusión es mucha y muy grande. Se ha hecho un esfuerzo muy importante desde la dirigencia para poder armar todo esto y darle al técnico lo que él ha pedido y quiso formar. Así que ansioso para ponernos a punto y dejar todo", dijo el atacante que viene de jugar en Deportivo Rincón.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (55) Sebastián Fariña Petersen

Los dirigentes también estuvieron presentes

El plantel y el cuerpo técnico estuvieron acompañados del presidente Lucas Mancini y el principal encargado de la subcomisión de fútbol, Marcelo Bastías. Ambos destacaron la importancia del comienzo de la pretemporada y el trabajo en conjunto que hacen la institución y el municipio para llevar adelante la campaña en un torneo nacional donde el blanquinegro representa a la ciudad, a la provincia y a la región.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (79) Sebastián Fariña Petersen

"Contentos, gracias a la gente y a la prensa que acompaña. Las expectativas que tenemos son muy altas. Estamos en el año del Centenario, el club está ordenado, sin deudas. Estamos muy bien y queremos mejorar", dijo Bastías a LMNEUQUÉN.

"Son todos rumores. Hace 15 días estuve en una reunión en AFA en representación de Cipo. Se dice que comienza alrededor del 15 o 20 de marzo", agregó sobre el formato y la fecha de comienzo.

"Cuando arranca el año uno renueva las expectativas. Uno se visualiza viniendo a la cancha, pasándola bien con amigos, con la esperanza siempre de ganar el partido, de ascender, todo lo que le genera al hincha", dijo Buteler.

"Como intendente, acompañando como siempre. Hay que valorar cuando las cosas se hacen bien. Los dirigentes están haciendo un trabajo enorme. Es importante tener las cuentas saneadas, ordenadas, no gastar más de lo que ingresa y ellos representan eso. Cuando se ve, uno tiene la responsabilidad de acompañar", afirmó el jefe comunal.

"Acompañamos económica y logísticamente. Tenemos nuestro sponsoreo en el club y también la estructura del municipio que se pone a disposición", destacó.