Jeremías Langa deja Cipo y se va a jugar en primera

El joven central de La Amistad, cuyo pase pertenece al albinegro, emigra a un club de la elite en condición de préstamo.

El defensor de 21 años, Jeremías Langa , se despide de Cipo este fin de semana y no será parte del duelo de vuelta por las semifinales del Regional Amateur entre La Amistad y el Deportivo Roca en el Luis Maiolino. De esta manera, el Celeste de Alfredo Tizz pierde una pieza clave en la defensa en los playoffs. A su vez, Daniel Cravero no tendrá al juvenil que más minutos sumó en su primera campaña a cargo del Capataz de la Patagonia en el Federal A .

En la última campaña del Albinegro, Langa sumó 24 partidos, siendo uno de los jugadores que mas partidos tuvo en el once del Chango . Sin desentonar, fue uno de los más regulares y compartió zaga central con experimentados como Yair Marín y Yago Piro .

El defensor fue parte de la gran camada de jóvenes que peleó con buenos resultados los dos torneos de la Liga Confluencia en el 2023, en el equipo que dirigía Bruno Gorer . En ese mismo año tuvo su primera convocatoria al Federal con Darío Bonjour .

En 2024, con 18 años, firmó su primer contrato con el Capataz y se sumó al plantel superior con Gustavo Noto, debutando el mismo año ya con Gabriel Nasta como técnico.

Jeremías Langa.jpg Foto cortesía: Romina Gómez.

Luego de aquel torneo, Langa fue a Atlético Regina para sumar rodaje en el Regional Amateur y luego de la temporada 2025 tuvo su segunda incursión en el certamen, esta vez en La Amistad.

Ante su salida a préstamo, la actual dirigencia le extendió el contrato un año más, hasta 2027. Fue este viernes por la tarde, ya que el jugador partirá el fin de semana a la ciudad de las diagonales.

En lo que va del año, Cipolletti cedió a tres jugadores que surgieron de la institución a clubes de B Nacional y Primera división: Nicolás Iachetti a San Martin de San Juan, Maximiliano Amarfil a Platense y Jeremías Langa a Gimnasia y Esgrima de la Plata.

"Cipolletti vuelve a ser un club con una vidriera muy importante y está dirigencia está dispuesta a que los jugadores crezcan y dejen un beneficio a la institución que los formó", dijeron desde la comitiva.

El comunicado de Cipo

"Jeremías Langa, renueva contrato con Cipo y continuará su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata. El Club Cipolletti acordó el préstamo por un año con opción de compra, apostando al crecimiento deportivo de un jugador formado en nuestra casa, que representa los valores, el trabajo y la identidad de la ciudad".

Embed - Club Cipolletti on Instagram: "Jeremías Langa, renueva contrato con Cipo y continuará su carrera en @gimnasia_oficial Gimnasia y Esgrima La Plata El Club Cipolletti acordó el préstamo por un año con opción de compra, apostando al crecimiento deportivo de un jugador formado en nuestra casa, que representa los valores, el trabajo y la identidad de la ciudad. Orgullo albinegro. ¡VAMOS JERE! Lo mejor en esta nueva etapa y GRACIAS por confiar en el proceso de nuestras formativas. @jerelanga Seguimos acompañando a nuestros pibes en cada paso. " View this post on Instagram

"Orgullo albinegro. ¡VAMOS JERE! Lo mejor en esta nueva etapa y GRACIAS por confiar en el proceso de nuestras formativas. Seguimos acompañando a nuestros pibes en cada paso".