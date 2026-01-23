El cuarto refuerzo de Cipo es un regreso de jerarquía que se siente como en casa

El albinegro continúa con el armado del plantel y se acerca la fecha del comienzo de la pretemporada para el Federal a.

Cipo hizo oficial durante la tarde del jueves la llegada de un nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026 del Federal A . Se trata de un viejo conocido que sabe lo que es vestir la Albinegra. Maximiliano López se sumó al equipo de Cravero luego de su paso por Villa Mitre y es el cuarto confirmado en este mercado de pases.

En los últimos días, su nombre resonaba en la institución junto al de Víctor Manchafico que también firmó su vínculo con el Capataz en las últimas horas.

"Cuando terminó el torneo, Nacho (Pierucci, dirigente) se comunicó conmigo porque el técnico me quería. Yo estaba muy bien acá en Cipo y siempre quedó el lindo recuerdo, entonces siempre lo tuve ahí. Le comenté a mi señora y nosotros siempre queríamos volver a Cipo. Gracias a Dios se dio", dijo el volante a LMNeuquén.

maxi lopez villa mitre 2.jpg

El jugador de 32 años fue parte del plantel en la temporada 2021 que llegó a los cuartos de final ante Chaco For Ever en la gran campaña que dirigió el recordado Gustavo Raggio. Al año siguiente, bajo la conducción de Germán Alecha, López permaneció en el equipo solo el primer semestre y desde allí partió al equipo bahiense.

maxi lópez cipo

“Llegué ayer (a Cipo) y me crucé con gente ahí en la calle, y todo bien, contento realmente de llegar a un club grande también pensando en hacer las cosas bien como se debe y seguir por el objetivo que uno viene”, comentó.

En 2025, en el Tricolor el volante disputó 26 encuentros y convirtió dos goles, siendo uno de los jugadores que más minutos sumó en Villa Mitre. “Realmente fue, al principio la primera etapa, fue muy buena, después nos tocó quedar afuera en el primer cruce. Dolido también, pero hay que seguir trabajando y tratar de no cometer esos errores que cometimos”, repasó.

Al igual que el Capataz, tuvieron una gran primera etapa del año, luego en la Fase Campeonato en nivel cayó y costó remontar, teniendo un cierre tempranero en el torneo. “Individualmente fue bueno, al igual que grupal también, pero estamos acostumbrados de llegar a la final y no llegar hace sentir que fue malo el daño, pero para mí estuvo bien. Acá (en Cipo) pasó al igual que nosotros en Villa Mitre, pero hay que estar tranquilos, esperar y seguir trabajando para no cometer los errores que cometimos nosotros el año pasado”, expresó López.

deportivo rincón villa mitre la nueva Foto: La Nueva (Emilia Maineri)

El 2025 de Cipolletti generó ilusión con un equipo que fue fuerte y uno de los mejores del país, aquel arranque prometedor gustó mucho hasta en los jugadores de la categoría. Hoy, López arriba con las ganas de repetir y mejorar ese rendimiento. “Realmente donde voy trato siempre que sea claro el objetivo tanto de la dirigencia y de nosotros porque venimos de lejos. Yo vengo de Funes y cuando Nacho me llamó y dijo “vamos a pelear”, traté de arreglar acá porque sé que tenían un buen equipo el año pasado”, sostuvo.

Cuarto refuerzo

López se suma como el cuarto refuerzo detrás de Marcos Pérez, Sebastián Jeldres y Víctor Manchafico. Con los últimos tres, compartieron equipo durante algunas temporadas en Bahía Blanca.

Los dirigidos por Cravero comenzarán la pretemporada el próximo 2 de febrero y se espera la llegada de más refuerzos en los próximos días. “Todavía no hablé con Chango, pero ya queda poco. Realmente cuando uno llega a un lugar que tanto esperaba, ya quiere arrancar la pretemporada, pero hay que estar tranquilos, tratar de no dejarse y entrenar al máximo así después el técnico ve al jugador que trae”, aseguró.

Si bien faltan algunas semanas para el comienzo oficial del año para el Albinegro, algunos jugadores llegan antes y otros más sobre la fecha de inicio de pretemporada. En el caso de Maxi se debe también a su esposa, que transita el octavo mes de embarazo. “Yo tuve que venir antes por el tema de mi señora, estamos esperando una nena, así que ya no podía viajar mucho y más el viaje largo se le iba a complicar, así que nos adelantamos un poquito”, explicó.

La familia espera por la segunda hija, Francesca de cuatro años también nació en Cipolletti y todo indica que Roma nacerá en los próximos días. “Francesca le puso a Roma. Teniamos nombre de nene, Gino, y en nuestra cabeza era Gino. Llegó la nena y no sabíamos que nombre, entonces mi nena dijo “Roma, tengo una compañera que se llama Roma”. Nos gustó, así que le dimos el ok”, contó.

Para Maxi López y su familia, la conexión va más allá de los colores del club en el que se siente a gusto y a donde deseaba volver. La ciudad los envuelve de otra manera, porque Cipolletti es el lugar de nacimiento de sus dos pequeñas. "Francesca nació acá así que también está contenta. Y ahora mira cómo es la vida y con la ciudad de nuevo, que nos toca otra nena y que nazca acá en Cipo”, concluyó con felicidad.