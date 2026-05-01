Cipo recupera piezas clave para visitar a Argentino de Monte Maíz

Clima positivo en el Capataz de la Patagonia luego de sumar seis puntos y recuperar jugadores para el ultimo tramo de la ida de la fase regular.

Luego de varias semanas atravesadas por lesiones, suspensiones y constantes modificaciones obligadas, en Cipo empieza a cambiar el panorama. El equipo de Fabián Enríquez recuperará futbolistas importantes para el compromiso del próximo domingo frente a Argentino de Monte Maíz , por la séptima fecha del Torneo Federal A en Córdoba.

La semana en el plantel del Albinegro se vivió con otro ánimo. Las dos victorias consecutivas le dieron tranquilidad al Capataz y, además, le permitieron al cuerpo técnico comenzar a trabajar nuevamente con variantes dentro del plantel.

Con los seis puntos conseguidos, las preocupaciones por las bajas están lejanas y lo que hasta hace poco era un problema negativo, hoy empieza a transformarse en una buena noticia ya que hay regresos, buenas evoluciones y fechas purgadas por tarjetas rojas.

ON - Futbol Cipolletti vs Fadep (14) Omar Novoa

Uno de los regresos más esperados es el de Andrés Almirón. El volante, que había sufrido una lesión en la fecha 3 ante Costa Brava, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros esta semana y ya está nuevamente a disposición. Su recuperación es una alternativa más en la mitad de la cancha para un equipo que se había quedado muy corto de nombres.

También evolucionó favorablemente Nicolás Trejo. El lateral derecho, que salió reemplazado por una lesión muscular en el partido, ante Deportivo Rincón, trabajó normalmente durante los últimos entrenamientos y todo indica que existen chances de que sea tenido en cuenta para viajar a Córdoba. Incluso, antes del último encuentro frente a FADEP, ya se lo había visto realizando tareas de activación.

La otra vuelta importante es la de Nehuén García, que purgó la fecha de suspensión el último fin de semana tras una roja directa en la quinta jornada. Su ausencia obligó a Enríquez a modificar el esquema en el último compromiso, donde Cipolletti terminó utilizando una línea de tres defensores y apostando por movimientos más flexibles en ataque.

ON - Futbol Cipolletti vs Fadep (9) Omar Novoa

En ese contexto apareció Gonzalo Lucero, que regresaba de una lesión sufrida en la fecha 2, en una función diferente. El futbolista se movió como un interno por izquierda, con mucha libertad para soltarse ofensivamente, manejar la pelota y llegar al área rival. Su actuación generó complicaciones en FADEP, que nunca terminó de encontrar referencias claras para controlarlo.

Fabián Enríquez suma alternativas en Cipolletti

Con este escenario, Cipolletti pasa de tener un plantel diezmado a recuperar cinco futbolistas en la última semana. Ante FADEP, además de Lucero, regresó también Victor Manchafico que purgó dos fechas por doble amarilla ante Costa Brava en La Visera, y Nicolás Peralta que estuvo ausente desde el enfrentamiento en Las Heras ante Huracán. La única baja obligada es la de Brandon Obregón, quien todavía debe cumplir una fecha de suspensión de las tres que recibió.

Ahora, con más alternativas y competencia interna, Enríquez tiene un problema positivo a falta de dos partidos duros antes del cierre de la primera rueda la cual Cipo la culminará con fecha libre. El cuerpo técnico deberá definir si mantiene parte del equipo que viene de conseguir dos triunfos consecutivos o si apuesta por el regreso de algunos de los habituales titulares.

El Albinegro viajará el viernes rumbo a Monte Maíz para afrontar uno de los trayectos más largos de la temporada, con la intención de seguir estirando su buen presente y consolidarse en la pelea de arriba.