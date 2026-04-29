Con Cipo puntero y Deportivo Rincón jugando en casa, así va la séptima del Federal A

El albinegro manda en la zona 3, donde el León irá por la recuperación tras dos derrotas consecutivas.

Mientras Cipo transita su primera semana del año como puntero de la zona 3, el Consejo Federal programó la séptima fecha del Federal A para el próximo fin de semana. El albinegro viene de ganarle a FADEP de Mendoza como local y el próximo domingo visitará a Argentino de Monte Maíz desde las 16, con arbitraje de Nélson Bejas.

La última vez que el Capataz estuvo en lo más alto de la tabla de su grupo fue en la primera fase del año pasado, cuando terminó arriba de todos la etapa regular de la mano del Chango Cravero.

Fabian Enriquez DT de Cipolletti (8) Claudio Espinoza

Deportivo Rincón, por su parte, será local de San Martín de Mendoza, en un partido que comenzará una hora antes. El León viene de dos derrotas seguidas y necesita volver a la victoria en el renovado Elías Moisés Gómez. Desde los puntos la situación del representante neuquino no es grave, pero ganar sería clave para levantar en lo anímico. Fernando Rekers fue designado para ese partido.

Ese mismo domingo, pero a las 11 de la mañana, FADEP recibirá a Atenas de Río Cuarto con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jérez.

La fecha, para la zona 3, comenzará el sábado a las 15:30 en General Pico, donde Costa Brava se enfrentará a Huracán Las Heras. César Ceballo será el juez.

Juventud Unida Universitario de San Luis tiene fecha libre.

tabla zona 3 federal a

Cómo sigue el fixture para Cipo y Deportivo Rincón

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti