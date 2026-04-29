Con Cipo puntero y Deportivo Rincón jugando en casa, así va la séptima del Federal A

El albinegro manda en la zona 3, donde el León irá por la recuperación tras dos derrotas consecutivas.
Mientras Cipo transita su primera semana del año como puntero de la zona 3, el Consejo Federal programó la séptima fecha del Federal A para el próximo fin de semana. El albinegro viene de ganarle a FADEP de Mendoza como local y el próximo domingo visitará a Argentino de Monte Maíz desde las 16, con arbitraje de Nélson Bejas.
La última vez que el Capataz estuvo en lo más alto de la tabla de su grupo fue en la primera fase del año pasado, cuando terminó arriba de todos la etapa regular de la mano del Chango Cravero.
Este viernes, el plantel que comanda Fabián Enríquez emprenderá el viaje a Córdoba.
Deportivo Rincón, por su parte, será local de San Martín de Mendoza, en un partido que comenzará una hora antes. El León viene de dos derrotas seguidas y necesita volver a la victoria en el renovado Elías Moisés Gómez. Desde los puntos la situación del representante neuquino no es grave, pero ganar sería clave para levantar en lo anímico. Fernando Rekers fue designado para ese partido.
Ese mismo domingo, pero a las 11 de la mañana, FADEP recibirá a Atenas de Río Cuarto con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jérez.
La fecha, para la zona 3, comenzará el sábado a las 15:30 en General Pico, donde Costa Brava se enfrentará a Huracán Las Heras. César Ceballo será el juez.
Juventud Unida Universitario de San Luis tiene fecha libre.
Cómo sigue el fixture para Cipo y Deportivo Rincón
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
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