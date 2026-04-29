Julián Álvarez anotó un gol en la semi de Champions pero salió lesionado

El delantero argentino marcó para Atlético Madrid ante Arsenal, aunque no pudo jugar todo el partido.

En el partido de ida de la segunda semifinal de la Champions League , Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1 a 1. El tanto del equipo local, en el segundo tiempo, fue anotado por Julián Álvarez . El delantero argentino marcó de penal la igualdad para su equipo, pero luego salió lesionado.

El surgido en River tuvo la primera chance para su equipo en la etapa inicial, llegando a la media hora. Su derechazo fue tapado por David Raya , con una buena volada.

En medio de un partido parejo, el árbitro Danny Makkelie cobró penal de Dávid Hancko a Viktor Gyökeres por un toque de atrás y el delantero sueco lo cambió por gol antes del final del primer tiempo.

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Apenas iniciada la segunda parte, Álvarez estuvo a punto de igualar con un tiro libre.

Sobre los 8' del complemento, el juez fue llamado por el VAR por una mano en el área del Arsenal, sancionó correctamente y Julián la cruzó arriba para el 1 a 1. Fue su décimo tanto en esta Champions, torneo donde lleva 25 en su carrera.

Después del empate, fueron los mejores minutos del local. Antoine Griezmann estuvo a punto de marcar el segundo en tres oportunidades, incluso una de ellas pegó en el travesaño.

A los 28', Ademola Lookman falló otra chance clara porque su remate salió a las manos de Raya.

Julián Álvarez salió lesionado

Inmediatamente después, Julián quedó en el piso tras un cruce con Eberechi Eze y un par de minutos después tuvo que salir reemplazado por Alex Baena. El dolor en su tobillo izquierdo fue evidente.

El futbolista campeón del mundo y bicampeón de América con su selección, había tenido problemas físicos en el primer tiempo, pero decidió continuar.

julián álvarez lesión

La salida de Álvarez perjudicó al Atlético, que ya no pudo atacar de la misma manera. De los cinco remates al arco rival, cuatro fueron de Julián.

Cerca del cierre hubo una gran polémica cuando Makkelie cobró otro penal para el Arsenal. Eze se anticipó a Hancko y el defensor pisó ligeramente al británico, que se dejó caer. El árbitro fue llamado por el VAR y, tras revisar la jugada, cambió su decisión.

árbitro atlético arsenal

El pitazo final del juez determinó la igualdad 1 a 1, de una serie que se definirá en Londres.

Se esperan los estudios médicos para saber el estado físico de Julián Álvarez. Los primeros informes son tranquilizadores para Lionel Scaloni y toda la Selección Argentina: el delantero, de gran presente en su club, habría salido por precaución y no por una lesión. Así lo informó en su cuenta de X el periodista Gastón Edul, quien cubre la actualidad de la Albiceleste.

De esta manera, al no tratarse en principio de una lesión grave, no solo llegaría al Mundial sin prblemas sino que Diego Simeone también podría esperar tenerlo a disposición para el partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles en Londres, donde el Atlético Madrid podrá alcanzar una nueva final de la UEFA Champions League, un título que le viene siendo esquivo a lo largo de su historia.