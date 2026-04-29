Durísima sanción para Esteban Andrada en España: 13 partidos afuera por un puñetazo en el derbi

Esteban Andrada , el arquero que actualmente defiende los colores del Zaragoza de la segunda división de España, conoció este miércoles la sanción por la agresión en los momentos finales del derbi aragonés disputado el domingo ante Huesca , cuando le dio un puñetazo al jugador azulgrana Jorge Pulido, tras ser expulsado por doble amarilla.

El argentino de Zaragoza fue sancionado con "trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, en el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga de la Segunda División española disputado en el estadio El Alcoraz".

Así lo informó el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que le impuso un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

El presidente de LaLiga, Javier Tebas ya había adelantado este martes que Andrada "debería recibir una sanción de varios meses sin jugar”. Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido.

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Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán de Huesca para propinarle un puñetazo en la cara, momento en el que hubo una multitudinaria tángana entre los jugadores en un final caótico que se saldó con varias tarjetas y más expulsiones.

Según el Comité, que no recibió alegación alguna por parte del Zaragoza, decidió imponer la sanción en grado máximo por todas las circunstancias que concurrieron en la acción del argentino, que según relata, no depuso su actitud y mantuvo su ánimo confrontativo, al margen de la fuerza excesiva de su acción, el daño causado (hematoma en el pómulo izquierdo), la necesidad de intervención de las Fuerzas de Seguridad y "la imagen proyectada que trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes".

La banca por parte de su entrenador

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, confió este miércoles que Esteban Andrada está "dolido" por lo sucedido en los momentos finales del derbi aragonés. "Ahora mismo, lo que me preocupa es la persona; todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Creo que es un ser humano, aunque lo podamos olvidar, ha cometido un error, lo va a pagar y ya está", explicó en rueda de prensa el técnico sobre el arquero argentino. Navarro también señaló que el vestuario "está bien" y que, en esa situación, hubo personas que se comportaron "mejor" y otras, "peor", aunque se mostró "orgulloso de cómo reaccionó el bloque".

"La gente entró a defender a su compañero, a intentar que lo dejaran de golpear entre todos y creo que es lo que había que hacer. También saben que eso no se puede admitir y lo sabe Esteban y, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿cavamos una tumba y echamos a una persona viva dentro? No tiene ningún sentido", aseveró.

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También se refirió a las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que este martes dijo que Andrada "debería recibir una sanción de varios meses sin jugar”. Al respecto, destacó que siente "mucho respeto" por Tebas, del que conoce "la seriedad con la que trabaja", aunque añadió que le habría gustado que, "hace 15 meses", el presidente de LaLiga "hubiera sido tan contundente" con lo que le sucedió cuando ejerció de manera interina como entrenador del Zaragoza.

Navarro se refirió con ello a lo sucedido a finales de 2024, cuando fue sancionado con cuatro partidos de suspensión tras la trifulca que vivió con el entonces técnico del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo. Sin embargo, lamentó que: "Hace 15 meses nadie salió a echarme un cable de LaLiga". Navarro también se mostró de acuerdo con las críticas vertidas el lunes por el club por el arbitraje en el encuentro ante el Huesca.