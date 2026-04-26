Lo expulsaron y enloqueció: la tremenda piña de Esteban Andrada

El arquero con pasado en Boca está atajando en la segunda división del fútbol español y vio la roja este domingo.

Esteban Andrada sorprendió a todo el mundo del fútbol con su reacción de este domingo. El arquero argentino milita en la segunda división de España , donde ataja para el Real Zaragoza. Su equipo perdió 1 a 0 en el derbi aragonés frente al Huesca , en un partido caliente que tuvo final escandaloso.

El exBoca y Lanús reaccionó de la peor manera luego de empujar a Jorge Pulido . El árbitro Arcediano Monescillo le mostró la segunda amarilla y consecuente roja, pero lo peor vino inmediatamente después.

Al ser expulsado, Andrada salió corriendo para agredir a su rival con un tremendo golpe de puño.

La trompada que pegó el argentino fue el punto cúlmine de un encuentro donde los protagonistas no estuvieron a la altura y se dedicaron más a pelear que a jugar.

Embed ¡ESTEBAN ANDRADA ENLOQUECIÓ Y REACCIONÓ CON ESTA TROMPADA! El arquero argentino se fue expulsado en la derrota de Zaragoza ante Huesca en la Segunda División de España y le pegó este tremendo golpe a Jorge Pulido.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fxl77XdnSF — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Después de la batalla campal que se desató tras la reacción de Andrada, el el árbitro Dámaso Arcediano fue llamado por el VAR y expulsó al otro arquero, Dani Jimémez.

Los dos equipos terminaron el cotejo con jugadores de campo haciendo de arqueros, una cosa pocas veces vista.

El pitazo final determinó la victoria del Huesca y luego del partido, el juez dejó los hechos claros en el acta arbitral, sobre todo los que sucedieron al final del partido.

Por las imágenes y la redacción del acta, Andrada podría sufrir una sanción de hasta 12 fechas.

andrada piña

Un partido caliente

En un clásico entre dos equipos necesitados, que se encuentran en zona de descenso a la Segunda B, la tercera categoría de la estructura futbolística española, el argentino Esteban Andrada terminó en el ojo de la tormenta tras una agresión antideportiva sobre el final del partido.

Luego de una buena actuación en su vigesimoctavo partido en el Zaragoza, incluso atajando un penal en los primeros minutos del partido, el arquero no pudo evitar la derrota de su equipo por 1-0 y, en el sexto minuto de descuento de la segunda mitad, discutió con el árbitro en la mitad de la cancha, contra la banda izquierda.

Durante la discusión se acercó el capitán rival Jorge Pulido, de quien Andrada se deshizo con un empujón, que lo hizo caer al suelo y generó la expulsión, por doble amarilla, del guardameta.

Luego de ver la tarjeta roja, Andrada perdió la cabeza: el arquero corrió hasta la posición de Pulido, que se había alejado, y sin pensarlo dos veces lo golpeó con la mano derecha en la cara.

Su rival volvió a perder la vertical y un partido cuyo ambiente ya estaba caliente terminó en una batalla campal. El argentino fue rodeado por rivales que le pegaron por todos los costados hasta que las fuerzas de seguridad pudieron devolverle la calma a la situación.

El tumulto final dejó dos nuevos expulsados: el defensor del Zaragoza Daniel Tasende y el arquero del local Daniel Jiménez, que abandonó su arco y salió corriendo para unirse a la pelea.

A cinco fechas del final de la temporada, hundido en la zona de descenso, se espera que el Real Zaragoza no pueda contar con Esteban Andrada hasta que termine la misma.

Aunque su sanción todavía no ha sido determinada se espera que se juzgue con la misma intensidad que otro caso similar que ocurrió en 1999 y también involucró a un arquero argentino: Germán “Mono” Burgos tuvo 11 fechas de sanción por agredir de la misma manera al jugador Óscar Serrano del Espanyol, mientras jugaba para el Mallorca.