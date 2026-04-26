Con elogios a la Argentina: el posteo de Flavio Briatore tras la imponente exhibición de Franco Colapinto

El jefe de Alpine celebró el Road Show que llevó a cabo el pilarense en Palermo y se refirió al público que copó las calles.

La histórica exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires no solo dejó una postal imborrable para los fanáticos, sino que también generó repercusión dentro del paddock de la Fórmula 1 . Uno de los que reaccionó rápidamente fue Flavio Briatore , asesor ejecutivo de Alpine, quien le dedicó un mensaje público al joven piloto tras el éxito del evento.

“Qué día para vos, Franco. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento”, escribió el italiano en sus redes sociales, destacando tanto el rendimiento del piloto como la masiva convocatoria del público. El posteo incluyó además un guiño hacia lo que viene. “Nos vemos en Miami” , agregó, anticipando el próximo compromiso dentro del calendario internacional de la categoría.

El impacto del Road Show fue contundente. Más de medio millón de personas coparon la zona de Palermo para ver de cerca a un monoplaza girar por un circuito callejero armado sobre avenidas emblemáticas. Fue la primera vez en más de una década que un auto de F1 volvió a rodar en la ciudad, en una jornada que combinó velocidad, espectáculo y una conexión directa entre el piloto y la gente.

La alegría de Flavio Briatore por todo lo que se está viviendo en Buenos Aires. Y ya espera por ver a Franco Colapinto en Miami, para conocer todos los detalles de esta visita HISTÓRICA. pic.twitter.com/1fMAqQXZP5

En ese contexto, el respaldo del empresario italiano adquiere un valor especial. Ocurre que no solo valida el presente del pilarense dentro de la estructura de la escudería, sino que también pone en el radar internacional la respuesta del público argentino. La exhibición funcionó como una demostración concreta del potencial que tiene el país para volver a albergar eventos de primer nivel en el automovilismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048474090743243038&partner=&hide_thread=false DESPEDIDA A LA ALTURA Y ON FIRE: DOS MINUTOS HISTÓRICOS PARA DISFRUTAR DE FRANCO COLAPINTO.



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Cuál es el plan para que el autódromo albergue la Fórmula 1

A la par de este entusiasmo, avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se está poniendo en condiciones para recibir al MotoGP el próximo año. Este proceso forma parte de un plan más ambicioso: posicionar nuevamente a Buenos Aires en la agenda del deporte motor, con infraestructura acorde a las exigencias actuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2048481624015147225&partner=&hide_thread=false Hermoso gesto de Franco Colapinto: gestos de CAMPEÓN.



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En ese horizonte aparece un objetivo aún mayor: que la Capital Federal vuelva a ser sede de la Fórmula 1 entre 2028 y 2029. La idea es que se sume a la gira latinoamericana que ya integran el Gran Premio de México y Gran Premio de Brasil, consolidando una presencia regional fuerte. En ese escenario, el fenómeno Colapinto y el respaldo de figuras como Briatore pueden ser claves para impulsar el regreso de la Máxima al país.