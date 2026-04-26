Bomba: el Real Madrid ya decidió comprar a una de las figuras de la Selección Argentina

El futuro de Nico Paz volvió a sacudir el mercado europeo: Real Madrid decidió ejecutar la cláusula de recompra y recuperar al mediocampista tras su gran temporada en el Como. La operación ya fue comunicada a las partes y contempla que el regreso se concrete después del Mundial 2026 , donde el jugador aspira a participar con la selección argentina.

La decisión responde al notable crecimiento del volante en la Serie A, donde acumuló actuaciones destacadas que despertaron el interés definitivo de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez. Según trascendió, el club blanco no quiso arriesgarse a perder a uno de sus talentos formados en casa, especialmente ante el plazo límite fijado para ejecutar la opción contractual.

El acuerdo original entre ambos clubes incluía una cláusula de recompra y un derecho de tanteo, una estrategia habitual del conjunto madrileño para mantener el control sobre sus jóvenes promesas. En este caso, el rendimiento del convocado a la Selección Argentina, con goles y asistencias en múltiples competiciones, superó las expectativas iniciales y aceleró los tiempos de su retorno. Su evolución también impacta directamente en los planes del técnico del elenco italiano, Cesc Fàbregas, que deberá reorganizar su equipo ante una baja sensible.

En paralelo, la buena relación institucional entre ambas entidades facilitó las negociaciones y abre la puerta a futuras operaciones. Dirigentes del club italiano incluso viajaron recientemente a España para explorar nuevas incorporaciones desde la cantera merengue, en una dinámica que se repite en los últimos mercados. El modelo le permite a la Casa Blanca proyectar talento sin perder el control sobre su desarrollo.

Qué le pasó a Nico Paz en el último partido del Como

Para el volante creativo, aun así, no todo fueron buenas noticias: sufrió un duro golpe a los 30 minutos del primer tiempo en el estadio Luigi Ferraris, durante el partido entre Como y Genoa por la Serie A. En un tiro de esquina, saltó a disputar la pelota y chocó de cabeza con Alessandro Marcandalli, en un impacto que lo dejó visiblemente afectado. Aunque logró continuar unos minutos, luego se acercó al banco y lanzó la frase “No veo”, evidenciando una pérdida momentánea de visión en el ojo derecho, lo que obligó a su reemplazo en el entretiempo y su traslado inmediato a un hospital.

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Ya fuera del campo, los estudios descartaron lesiones de gravedad y confirmaron una conmoción leve producto del impacto, lo que llevó tranquilidad en medio de la preocupación inicial. Mientras tanto, el encuentro siguió su curso y la sensación del fútbol europeo logró sostener la ventaja para imponerse 2-0 como visitante, cerrando una actuación sólida. De todos modos, el foco quedó puesto en la recuperación de Paz, que deberá cumplir con los protocolos médicos antes de volver a la competencia.