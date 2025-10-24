El gigante de Europa que prepara una oferta millonaria por Nico Paz

El Inter de Milán tiene en la mira a Nico Paz y prepara una oferta de 58 millones de euros para quedarse con el mediocampista que se convirtió en la gran revelación de la Serie A con la camiseta de Como 1907, según informó la prensa deportiva italiana. La posible transferencia se revela mientras el joven futbolista mantiene una campaña sobresaliente en uno de los equipos protagonistas del torneo.

Nico Paz, nacido en España y con nacionalidad argentina, tiene 21 años y fue formado en las divisiones juveniles del Real Madrid. El joven se transformó en el motor del Como, conjunto que pelea entre los primeros puestos en la tabla de la Serie A. Desde su llegada, el jugador alcanzó cifras que atraen la atención de las grandes potencias del continente. En siete partidos de la liga italiana, el mediocampista suma cuatro goles y cuatro asistencias, participación directa en ocho de los nueve tantos convertidos por su equipo.

El rendimiento del número 10 se vio especialmente reflejado en la última jornada, cuando Como se impuso 2-0 frente a Juventus tras 73 años sin lograr una victoria ante ese rival. Paz fue determinante en ese triunfo: marcó un gol y aportó una asistencia, situándose como la figura central del partido. Tras el encuentro, Cesc Fàbregas, entrenador del equipo, expresó: “Tengo mucha confianza en él y en su futuro. Puede llegar adonde quiera si continúa con este hambre y esta humildad. Tiene talento y físico”.

image

El rendimiento de Paz ya había encendido el radar de varios equipos europeos durante la temporada pasada. Actualmente, la información sobre la intención del Inter de ofertar 58 millones de euros sitúa la operación como una de las posibles transferencias más altas para un jugador argentino en el último tiempo en el Calcio. En Italia sostienen que los clubes ya iniciaron diálogos para perfilar una negociación que podría concretarse en el mercado de 2026, en la previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Nico Paz y la "clausula Real Madrid"

Esta negociación tendrá un punto clave, que será la “clausula Real Madrid”. Cuando Nico Paz recaló en el equipo italiano a cambio de seis millones de euros por la mitad de su ficha, Real Madrid incluyó una cláusula de recompra, que podría ejecutar por ocho millones en 2025 y por diez millones en 2026. Hasta ahora, el club blanco no hizo uso de esa opción, pero mantiene también un derecho al 50 por ciento de una futura venta. De concretarse el pase al Inter, el Real Madrid retendría así una parte significativa del beneficio económico.

El vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti, junto con la dirigencia del club, apuesta a un proyecto que busca consolidar el recambio generacional de su plantel con talentos sudamericanos. La presencia de Lautaro Martínez como goleador y referente del equipo potencia el atractivo del destino para futbolistas argentinos.

image

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, también reconoció públicamente la proyección del mediocampista. “Vi el partido contra Juventus, Como hizo un partido muy bien trabajado y planteado por Cesc. Nos centramos en lo nuestro. Nico Paz no sólo esta temporada, su paso en la temporada pasada fue muy inteligente, al sitio que cayó y con el entrenador que cayó y cómo está evolucionando... ¿Su futuro? No es el momento”, declaró en conferencia de prensa.

Como 1907 ocupa actualmente la sexta posición en la Serie A, en puestos de acceso a competiciones internacionales y a solo cuatro puntos del líder Milan. El mediocampista se consolidó como líder futbolístico y emblema del equipo. En la pasada temporada también dejó una huella, al contribuir con seis tantos y nueve asistencias en 35 partidos.