La histórica marca de Boca que la Liga de Quito alcanzó ante el Palmeiras

La Liga de Quito de Ecuador consiguió una histórica goleada ante el Palmeiras de Brasil por la ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025. En ese contexto, el equipo de Tiago Nunes igualó una marca que solo había conseguido un equipo en la historia de la competición: Boca Juniors .

Con un doblete de Gabriel Villamil y un penal de Lisandro Alzugaray, el conjunto ecuatoriano dejó al borde del abismo al elenco de Abel Ferreira, obligado a remontar los tres goles de diferencia, algo que ocurrió apenas cinco veces a lo largo de la historia de la Copa. Pero más allá de la importante ventaja que sacó el cuadro Albo, campeón de América en 2008, logró una gesta con tan solo un antecedente: vencer por esa diferencia de goles a un equipo brasileño en semifinales o finales de Libertadores.

Boca, dirigido por Miguel Ángel Russo y comandado por Juan Román Riquelme, llegó a la final de la CONMEBOL Libertadores 2007 luego de eliminar a Vélez, Libertad y el Deportivo Cúcuta. Enfrente tenía al Gremio de Mano Menezes, verdugo de San Pablo, Defensor Sporting y Santos.

image

Pero la final, que se imaginaba pareja y emotiva, fue la más desigual en la historia de la Copa: el Xeneize se impuso por un global de 5-0, récord sin precedentes. En la ida, fue 3-0 en La Bombonera, con goles de Palacio, Riquelme y Patricío, en contra. Una semana después, en Porto Alegre, el 10 anotó un doblete (2-0) y le dio la sexta Libertadores al elenco azul y oro que hasta se dio el lujo de tener un penal fallado por Martín Palermo.

Hasta este jueves 23 de octubre de 2025, ningún otro equipo había vencido a un brasileño por tres o más goles en semifinales o finales de Copa Libertadores. Liga, denominado el Rey de Copas en el fútbol ecuatoriano por su gran performance internacional de los últimos años, lo hizo y se ilusiona con volver a coronarse a nivel continental.

Palmeiras busca la suya: las grandes remontadas en la historia de la Libertadores

Liga de Quito dejó contra las cuerdas a Palmeiras después de golearlo por 3 a 0 en la ida de las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025. El Verdao, uno de los grandes candidatos de la Copa, necesita el próximo miércoles, en Brasil, una remontada con pocos antecedentes en la historia del certamen.

image

Tan solo cinco veces a lo largo de la historia de la Libertadores un equipo pudo remontar tres o más goles de diferencia, registro que el conjunto paulista necesita para forzar, de mínima, los penales en el Allianz Parque.

El caso más reciente también fue el más holgado. En los octavos de final de 2017, Jorge Wilstermann sacó una gran ventaja ante River en Bolivia (3-0), pero el Millonario, con Nacho Scocco como figura y goleador -anotó cinco tantos-, se impuso por 8 a 0 en el Monumental y dio vuelta una serie histórica.

Cinco años antes, en 2012, Universidad de Chile remontó la misma desventaja en octavos: tras el 1-4 contra Deportivo Quito en Colombia, goleó 6-0 en Chile y se metió entre los ocho mejores de América. Situación similar transitó Bolívar en la Libertadores 2000, cuando tras el 0-3 contra Nacional en Uruguay festejó en la altura de La Paz: otro 3-0, ahora a favor, para imponerse en los penales (5-3).

image

La temporada anterior, en la Copa de 1999, Cerro Porteño cayó 3-0 con Estudiantes de Mérida por la ida de los cuartos de final, pero lo dio vuelta con un contundente 4-0 en Paraguay y se metió en las semifinales, su mejor resultado histórico. El primer antecedente tuvo como protagonista a Sporting Cristal en 1993, cuando por los octavos de final se repuso del 0-3 sufrido frente a El Nacional en Ecuador y, con un 4-0 en Perú, avanzó a la siguiente fase.