¿Busca club? Frank Fabra confesó a qué equipo iría después de Boca

El lateral colombiano busca nuevos rumbos sabiendo que deberá decirle adiós al xeneize después de una etapa que duró cerca de 10 años.

Frank Fabra deberá decirle adiós a Boca en diciembre de 2025 una vez que finalice su contrato con la institución a la cual está ligada desde hace aproximadamente nueve años y medio. El club tendría decidido no renovarle el contrato y el colombiano ya empieza a analizar un nuevo club para continuar su carrera profesional.

En diálogo con el medio Win Sports de Colombia se animó a hablar sobre la situación y dio una mirada a futuro. “En el fútbol hay que saber levantarse. Me pasó en la final de la Libertadores, donde cometo un error... Desafortunadamente, no pude seguir demostrando lo que realmente me gusta hacer, que es jugar al fútbol. Pero el camino es largo y sé que va a haber una revancha pronto”, comentó.

Por otra parte le abrió la puerta a diferentes clubes para cuando tenga que continuar su carrera lejos del xeneize: “Hay muchos equipos interesantes: primero el Cali, también donde jugué, Medellín… Nacional es un equipo grande, no te puedo decir uno”,

"Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo… ¿por qué no darle una alegría a él allá arriba? No tengo nada todavía, pero me sentiría feliz de poder darle esa alegría”, confesó.

Además de Romero: todos los jugadores que se irían de Boca

Cristian Lema entrena apartado del plantel desde hace meses y se irá libre a fin de año. Ignacio Miramón tampoco seguirá: el club no ejecutará la opción de compra y el volante regresará al Lille.

Desde su llegada a Boca, Miramón acumula 20 partidos oficiales, aunque hace seis meses que no tiene participación regular. En ese período, alternó entre el equipo titular y el banco de suplentes, sin lograr consolidarse en la rotación principal. Su salida marcará el cierre de una etapa discreta en el club, lejos de las expectativas que había generado su arribo desde el fútbol francés.

Cabe destacar que su ausencia de las canchas no estuvo vinculada a problemas físicos, sino a decisiones técnicas de los distintos entrenadores que pasaron por el club.

Javier García analiza el retiro, y Luis Advíncula tiene ofertas de Perú y quedó relegado en la consideración de Claudio Úbeda. La falta de minutos también afecta a Zeballos, Zenón, Martegani, Blondel y Janson, que podrían buscar continuidad en otro lado si no logran revertir su situación.

Boca atraviesa una etapa de reconfiguración del plantel y muchos jugadores, incluso históricos, están más cerca de la puerta de salida que de pelear por un lugar. Mientras se define el futuro del club en la Liga, en busca de una posible clasificación a la Copa Libertadores, el recambio ya empezó.