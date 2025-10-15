Además de Romero: todos los jugadores que se irían de Boca

El Xeneize atraviesa su segundo año sin jugar la Copa Libertadores de América y promete un recambio fuerte en el plantel.

Sergio Romero rescindió su contrato y se marchó de Boca antes de lo previsto, pero no es el único con la salida asegurada . Tras la reconfiguración del Consejo de Fútbol , donde solo quedó el Chelo Delgado , el club parece decidido a tomar decisiones fuertes con los jugadores del plantel.

Cristian Lema entrena apartado del plantel desde hace meses y se irá libre a fin de año. Ignacio Miramón tampoco seguirá: el club no ejecutará la opción de compra y el volante regresará al Lille.

Desde su llegada a Boca, Miramón acumula 20 partidos oficiales, aunque hace seis meses que no tiene participación regular. En ese período, alternó entre el equipo titular y el banco de suplentes, sin lograr consolidarse en la rotación principal. Su salida marcará el cierre de una etapa discreta en el club, lejos de las expectativas que había generado su arribo desde el fútbol francés.

Cabe destacar que su ausencia de las canchas no estuvo vinculada a problemas físicos, sino a decisiones técnicas de los distintos entrenadores que pasaron por el club.

Miramón-Boca.jpg

Lo mismo ocurre con Frank Fabra, quien tras ocho años en el club no renovará su contrato y tendrá su despedida en diciembre. A esa lista podrían sumarse otros nombres. Javier García analiza el retiro, y Luis Advíncula tiene ofertas de Perú y quedó relegado en la consideración de Claudio Úbeda. La falta de minutos también afecta a Zeballos, Zenón, Martegani, Blondel y Janson, que podrían buscar continuidad en otro lado si no logran revertir su situación.

Fabra 2.jpg

Boca atraviesa una etapa de reconfiguración del plantel y muchos jugadores, incluso históricos, están más cerca de la puerta de salida que de pelear por un lugar. Mientras se define el futuro del club en la Liga, en busca de una posible clasificación a la Copa Libertadores, el recambio ya empezó.

Respira Boca: la buena noticia que le dio Leandro Paredes

El mediocampista Leandro Paredes podría no sumarse en la próxima lista de la Selección argentina para la fecha FIFA de noviembre. Esto permite que el capitán de Boca dispute la última jornada del Torneo Clausura frente a Tigre, un partido que podría definir el futuro internacional del club.

La próxima convocatoria será la última antes del Mundial 2026 y Lionel Scaloni analiza dar descanso a algunos referentes para evaluar alternativas en puestos clave. Entre los posibles ausentes se encuentra Paredes, una decisión que sería recibida con alivio en el “Xeneize”, ya que Claudio Úbeda necesita de su conductor para afrontar un cierre de torneo que puede sellar el regreso a la Copa Libertadores.

El mediocampista viene siendo una pieza esencial en el conjunto de La Ribera, que ocupa el segundo puesto en la Tabla Anual detrás de Rosario Central. Además, Paredes podría decir presente en el duelo pendiente ante Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, cuya reprogramación todavía no tiene fecha confirmada.

Desde su regreso al club, el campeón del mundo se consolidó como líder futbolístico y emocional del plantel. Su posible disponibilidad durante la próxima fecha FIFA representa una gran noticia para Boca, que necesita a su capitán en el tramo más exigente del año. Por la decimotercera fecha, el “Xeneize” recibirá a Belgrano el sábado a las 18 horas en la Bombonera.